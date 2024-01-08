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Mazepin: "Son testte Schumacher'den hızlıydım"

Nikita Mazepin, Formula 1'de yarışmak için yeni bir fırsat yakalaması halinde iyi bir iş yapacağından şüphe duymuyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Nikita Mazepin, Haas VF-22

Rus yarış pilotu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 2022 F1 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Haas'tan gönderilmişti.

Sonrasında Mazepin - babası Dmitry Mazepin ile birlikte - ailesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan açık bağlantıları nedeniyle hem Birleşik Krallık hem de AB'nin yaptırım listesine alındı.

24 yaşındaki Mazepin, Asya Le Mans Serisine katılarak yarış kariyerini canlandırmaya çalışsa da, F1'e dönüşü pek olası durmuyor.

Yine de henüz vazgeçmediğini söyledi ve 2022 sezonu başlamadan önce takım arkadaşı Mick Schumacher'den daha hızlı olduğunu iddia etti.

Schumacher de bir dizi kötü performans ve büyük kazaların ardından o yılın sonunda takımdan gönderilmişti.

Rus portalı Championat'a konuşan Mazepin, "F1 kapısının benim için tekrar açılacağı an için kendimi en iyi seviyede tutmaya çalışıyorum."

"2022'nin son test gününde Mick Schumacher'den daha hızlıydım." açıklamasında bulundu.

Sporu bırakmasından bu yana F1 izlemenin acı verip vermediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Özellikle Avrupa'da... Çünkü oraya yakınım ve hâlâ oraya gitmeme izin verilmiyor."

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

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