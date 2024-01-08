Mazepin: "Son testte Schumacher'den hızlıydım"
Nikita Mazepin, Formula 1'de yarışmak için yeni bir fırsat yakalaması halinde iyi bir iş yapacağından şüphe duymuyor.
Rus yarış pilotu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 2022 F1 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Haas'tan gönderilmişti.
Sonrasında Mazepin - babası Dmitry Mazepin ile birlikte - ailesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan açık bağlantıları nedeniyle hem Birleşik Krallık hem de AB'nin yaptırım listesine alındı.
24 yaşındaki Mazepin, Asya Le Mans Serisine katılarak yarış kariyerini canlandırmaya çalışsa da, F1'e dönüşü pek olası durmuyor.
Yine de henüz vazgeçmediğini söyledi ve 2022 sezonu başlamadan önce takım arkadaşı Mick Schumacher'den daha hızlı olduğunu iddia etti.
Schumacher de bir dizi kötü performans ve büyük kazaların ardından o yılın sonunda takımdan gönderilmişti.
Rus portalı Championat'a konuşan Mazepin, "F1 kapısının benim için tekrar açılacağı an için kendimi en iyi seviyede tutmaya çalışıyorum."
"2022'nin son test gününde Mick Schumacher'den daha hızlıydım." açıklamasında bulundu.
Sporu bırakmasından bu yana F1 izlemenin acı verip vermediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Özellikle Avrupa'da... Çünkü oraya yakınım ve hâlâ oraya gitmeme izin verilmiyor."
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Nikita Mazepin, Haas F1 Team
Son Haberler
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda
2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu
Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"
Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim" Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar