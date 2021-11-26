Mazepin, "şişman" Haas şasisi ile sezonu bitireceğinden emin değil

Senenin başında Rus pilot, takım arkadaşı Mick Schumacher'e göre daha ağır bir şasi ile yarışmasından dolayı şikayetçiydi.

Belçika Grand Prix'sinde Mazepin, daha hafif olan şasiye geçiş yaptı ve bu geçişten sonra tek tur performansının "büyük bir şekilde geliştiğini" söyledi.

Ancak Rus sürücü, Katar Grand Prix'sinin birinci antrenman seansında şasisine zarar verdiği için daha ağır şasiye geçti ve bu yarışı da daha eski, daha ağır versiyon ile tamamladı.

Losail pistindeki yarışın ardından konuşan Mazepin, "Yeniden ağır şasiye geçiş yaptım, daha önce de dediğim gibi, yol tutuş gayet normal ancak üzerinizde ekstra ağırlık olduğunda tur zamanı pek de optimal olmuyor."

"Sürücülerin patates kızartması ve sandviç yememelerinin bir nedeni vardır... Şasi benim için biraz fazla şişman."

"Önümüzde iki yarış var. Umuyorum ki Abu Dhabi'de zayıf şasiyi kullanabiliriz ancak ben işime odaklandım ve elimdekinin maksimumunu çıkarmam lazım."

"Bu nedenle senenin sonuna kadar eski şasi gelmese de en azından yeni şasiyi kullanma fırsatım olduğu için ve Meksika ile Brezilya'da herkesin gördüğü potansiyeli gördüğüm için şanslıyım." dedi.

Ağırlıktaki farkın ne olduğu sorusunu yanıtlayan Mazepin, "Oldukça fazla. Bu spor gizlilik üzerine kurulu ancak ne fark yaratıyor bilmiyorum. İnsanlar bunun hakkında konuşmayı sevmiyor." dedi.

Haas takım patronu Günther Steiner, üzerinde çatlak olmasına rağmen şasinin tamir edilebileceğini ancak takımın bir karar alması için bir sonraki yarışlara kadar şasiyi tamir edebileceklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi.

Steiner konu hakkında, "Bunu araştırıyoruz. Tamir edilebilir bir durumda ancak çok kötü bir çatlak var. Ancak tamir edilebilir."

"Şu anda bunu nasıl geri döndüreceğimize bakmalıyız ve tamir etsek bile şasiyi ne zaman geri alacağımızı görmeliyiz. Gelecek sene almamızın bir anlamı yok çünkü bu şasiyi bir daha kullanmayacağız."

"Bunları konuştuğumuz sırada bunların hepsi oluyor. Şu anda hangi şasiyi kullandığını bilmiyorum çünkü şasi numaraları kafamı karıştırıyor, bazı insanlar bunu benden daha iyi biliyor. Ancak bana göre hepsi, şasilerin hepsi aynı."

"Ancak elimizde bir şasi daha var ve bunun zamanında tamir edilip edilemeyeceğine bakmamız gerekiyor." açıklamalarında bulundu.