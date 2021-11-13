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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Mazepin, sıralamalardaki hatası ardından göz yaşlarına hakim olamadı

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Brezilya’daki sıralama turları ardından duygusallaşan Mazepin, seansın en yavaş turunu atmış olmaktan memnun olmadığını ifade etti.

Mazepin, sıralamalardaki hatası ardından göz yaşlarına hakim olamadı

Mazepin, Sao Paulo Grand Prix’si sıralama turlarındaki ikinci bölümüne kalma şansına mâl olan bir hata yaptıktan sonra göz yaşlarına hakim olamadı. 

Rus pilot, Interlagos’ta sıralama turlarını son sırada tamamlaması ardından cumartesi günü sprint yarışına son sıradan başlayacak gibi gözüküyor.

Mazepin’in yanı sıra takım arkadaşı Mick Schumacher, Lance Stroll, Nicholas Latifi ve George Russell da sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başaramamıştı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mazepin, takımın Williams’ı geçme şansını yaptığı hatayla “mahvettiğini” söylerken göz yaşlarını tutmaya çalışıyordu.

Mazepin, “İyi bir tur atıyordum ve sonra sadece bir hata yaptım.”

“Gerçekten Williams’a yakın olabileceğimiz ve iyi bir sıralama seansı geçirebileceğimiz bir gündü diye düşünüyorum ama sadece fazla zorladım.”

“Bence ekip güzel bir iş çıkardı, simülatörde burada daha önce hiç sürmemiştim ve evet, batırdım.” yorumlarını yaptı.

Nikita Mazepin, Haas VF-21
Nikita Mazepin, Haas VF-21
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Haas, 2021’de şu ana kadar puan alamayan tek takım ve takımlar şampiyonasında önlerinde yer alan Alfa Romeo ile aralarında 11 puan fark bulunuyor.

Haas’ın diğer çaylak pilotu Mick Schumacher ise ikinci bölüme kalmayı 0.7 saniye ile kaçırdı. Alman pilotun birinci bölümdeki en iyi tur zamanı pist sınırlarını ihlal etmesi nedeniyle silinmişti. Schumacher, bu turu silinmeseydi yine de ikinci bölüme kalmayacaktı ancak Williams pilotu George Russell’ın sadece 0.005 gerisinde yer alacaktı.

Schumacher, “Turum, iyi hissettirdi ama ne yazık ki ilk bölümden çıkmaya yetmedi. Bence bunu başarabileceğimize dair umutlarımız yüksekti. Fakat böyle hafta sonları yaşayıp öğreneceğiz ve umarım önümüzdeki sene çok daha hazırlıklı olacağız.” dedi.

Schumacher, “herkesin birbirine çok yakın olduğunu” hissettiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef araçta biraz eksiklikler var ve bu sefer ben bir fark yaratamazdım gibi gözüküyor.”

“Fakat bilirsiniz, yaşayıp öğreneceğiz. Bu, biraz sinir bozucu bir şey çünkü araçtan biraz performans çıkarabilmiştik ve bu harika hissettirmişti. Bu yüzden, umarım yarışta biraz yakın olabiliriz.”

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