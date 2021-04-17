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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Mazepin 'centilmenlik anlaşmasına' uymadı"

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Nikita Mazepin, Emilia Romagna Grand Prix'sinin sıralama turlarının ilk bölümünde Antonio Giovinazzi ile olan olaydan sonra, Formula 1'deki sıralama turlarının centilmenlik anlaşmasına saygı göstermemekle suçlandı.

Giovinazzi: "Mazepin 'centilmenlik anlaşmasına' uymadı"

Normalde, pilotlar sıralama turlarına başlarken birbirlerine alan bırakırlar. Ancak Mazepin, start/finiş düzlüğüne doğru giderken Giovinazzi'ye yaklaşarak Alfa Romeo aracını geride bıraktı.

Böylelikle, Giovinazzi'nin turu anında mahvolmuş oldu. İtalyan pilot bunun ardından, takım radyosunda, Mazepin'in ne yapmaya çalıştığını sordu. Bu, İtalyan pilotun sıralama turlarının birinci bölümünden çıkmak için son çabasını yerle bir etmişti.

Giovinazzi, verdiği demeçte Mazepin'i yaptıklarından ne kadar hoşnutsuz olduğunu belirtti.

Giovinazzi bu konu hakkında şunları söyledi: "Durum oldukça açık. Birimiz sıralamalarda bir tura başlıyorsak birbirimize saygı gösteririz ve o bunu yapmadı. Bu, gerçekten sıralama turları için doğru değil. Son turumu atamadım.”

Ancak Mazepin, Giovinazzi'ye yaklaşmaktan başka alternatifi olmadığı konusunda kendini savundu çünkü seansın sonuna gelinmesiyle zaman tükendiğini ve mühendisinin ona hızlanması gerektiğini söyledi.

Rus pilot, "Formula 1'de durum zor, çünkü 20 araç var ve bulunduğumuz ilk bölümde tüm araçlar piste çıkmıştı ve pist herkes için yeterince büyük değildi."

"Centilmenlik anlaşması hakkındaki bu konuyu daha önce tartışmıştık ve açıkçası bununla ilgili bir sorunum yoktu. Ancak sadece üç saniyeniz kaldığında, ya hızlanırsınız ya pite girmeniz gerekir."

“Bu yüzden onunla burada bir sorun olduğunu sanmıyorum. Turlarımı yapmak için buradaydım ve hepimiz aynı şey için buradayız.” dedi.

Mazepin, aynı zamanda birinci antrenmanda spin atmasının ardından, bu hafta sonu da zorlayıcı olaylarla karşı karşıya kaldı.

“Araçta tutarlı olmak ve aracın her turda nerede olacağından emin olarak sürmek biraz zor."

"Ancak bütün bunların dışında, gerçek olan bu. Bunu biliyoruz. ve her yarışta bunun üzerine düşünmeyeceğim.''

''Bence takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Ben ve takım arkadaşım, çok benzer geri bildirimler veriyoruz. Sanırım şu an için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve iyi bir temel oluşturuyoruz.”

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Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış

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Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış
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Editör Selin Elif Köse

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