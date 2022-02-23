Mazepin: "Simülasyonlara ve beklentilerimize uymayan birkaç şey var"

Haberi dinle

Formula 1'de uzun kış arası bugün itibariyle sona erdi ve sürücüler, sezon öncesi testleri için Barselona'da piste çıktılar.

Sabah seansında Haas pilotu Mazepin sadece 20 tur atabildi ve 1:24.505 ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Mazepin, "İlk olarak, piste çıkmak harika. Kış arası bence biraz fazla uzundu."

"VF22'nin bugün değil ama iki gün önce, çekim gününde doğduğunu söyleyebilirim. Yine de güzel hissettiriyor çünkü ayarlar ve aracı sürüş şekli çekim gününe göre farklı oluyor."

"Maalesef çok fazla tur atamadık. Soğutma sıvısında sızıntı vardı ve daha fazla tur atmamıza engel oldu. Mick'in daha fazla tur atmasını umuyorum." dedi.

Mazepin araç hakkında, "Bence araç güçlü duruyor. Dengeyi çözmemiz lazım. Herkes bu yepyeni araçları öğreniyor ve simülasyonla ve beklentilerimizle aynı olmayan bazı şeyler var. Umarım hızlıca öğreniriz."

"Bazen simülasyon gerçek hayata uymuyor. Araçlar teknolojinin uç noktasında ve bazen dayanıklılık bir zayıf nokta oluyor. Performansın iyi olmasını umuyorum ve öyleymiş gibi görünüyor."

"Bence araç içeriden de dışarıdan da harika görünüyor. Ayrıca şu noktada iyi hissettiriyor. Maalesef turları tamamlayamadık ancak bu yıl test için altı günümüz var. Geçtiğimiz yıl üç gün test yapmıştım, bu nedenle endişeli değilim." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Rus pilot, ülkesini ilgilendiren politik meseleler nedeniyle piste odaklanmakta güçlük çekip çekmediği sorusuna, "Hiç zorlanmıyorum çünkü sporun büyük bir destekçisiyim ve politik konuları dışarıda tutuyorum."

"Bugün Barselona'da yeni aracı sürmenin ve aracın gelişiminde katkıda bulunmuş olmanın heyecanını anlatamam. Bir yıl boyunca fotoğraflarını gördükten sonra fiziksel haline tanık olmak harika."

"Yani Barselona'da olmaktan çok mutluyum ve umarım bu üç gün daha uzun sürer." dedi.

Mazepin, Rusya'nın yarış takvimindeki yeri konusunda, "Formula 1'den anladığım kadarıyla yarış olacak ve beni kesinlikle orada göreceksiniz." diye ekledi.