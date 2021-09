Mazepin, serebral palsi için bağış kampanyası başlattı

Nikita Mazepin, Haas F1, in the garage with a young guest 1 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, hugs a child 2 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest 3 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest 4 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest 5 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, shows the cockpit of his car to a young guest 6 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, in the paddock with a young guest 7 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, in the garage with a young guest 8 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest in the Paddock 9 / 10 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images