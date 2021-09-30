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Formula 1 Haberler

Mazepin, serebral palsi için bağış kampanyası başlattı

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Nikita Mazepin, Formula 1’in WeRaceAsOne girişimine olan bağlılığının bir parçası olarak serebral palsi bulunan çocuklara yardım etmek için Rusya’da bir bağış kampanyası başlattı.

Mazepin, serebral palsi için bağış kampanyası başlattı

Haas sürücüsü Mazepin, yarışlar öncesinde diz çökme eylemine katılmayan sürücülerden biri konumunda.

Kendi evindeki yarışta Rus sürücü, kendisinin de büyük bir bağış yaptığı kampanyayla beraber, bir serebral palsi yardım kuruluşuna destek vereceğini açıkladı.

Mazepin, “Geçtiğimiz yılın sonunda F1, WeRaceAsOne kampanyasını başlatarak harika bir iş yaptı ve bu, bir amaca yönelik.”

“Her sürücü, sorunlar ve en çok ele alınması gereken ihtiyaçları düşünerek yardımcı olabilir.”

“Rusya’da, ne yazık ki çokça olduğunu düşündüğüm şeylerden biri serebral palsi, ki bu ilk olarak eğitim gerektiriyor. Sonrasında ise çocukların, benim ve sizin günlük hayatta sorgulamadan yaptığımız basit şeyleri yapmak için paraya ihtiyaç var.”

“Bu kurumla çalışmaya başladım ve gelen her şeyi, tüm fonları bu ayın sonunda ikiye katlayacağım konusunda bir anlaşma yaptık.”

“Bu, topluma bu konuda yardımcı olmak konusunda ilk adımım, ancak çok daha fazlasının olacağından eminim. Sporun, sadece yarışmaktan ve pistlerde sürüş yapmaktan fazlasının olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1, in the garage with a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, in the garage with a young guest
1/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, hugs a child
Nikita Mazepin, Haas F1, hugs a child
2/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest
3/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest
4/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest
5/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, shows the cockpit of his car to a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, shows the cockpit of his car to a young guest
6/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, in the paddock with a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, in the paddock with a young guest
7/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, in the garage with a young guest
Nikita Mazepin, Haas F1, in the garage with a young guest
8/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest in the Paddock
Nikita Mazepin, Haas F1, with a young guest in the Paddock
9/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas F1, shows a child around the cockpit of his car
Nikita Mazepin, Haas F1, shows a child around the cockpit of his car
10/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sochi’deki yağmur, özel bir ziyaretçi için fırsat oldu

Geçtiğimiz cumartesi günü Sochi’deki üçüncü antrenman seansının yoğun yağış sebebiyle iptal edilmesiyle beraber Mazepin, padoğa özel bir konuğu davet etti.

Mazepin, “Küçük arkadaşım Makar ve annesi, takımda misafirim oldular.”

“İptal olan üçüncü seans sebebiyle çokça boş zamanımız oldu ve onu araca bindirdim.”

“Bana sorduğu ilk şey, ‘Anahtarları, diğer insanlardan bana vermelerini isteyebilir misin?’ oldu. Yani sürüş yapmak istiyordu.”

“O, aktif kaldığından emin olmak için benden bile fazla antrenman yapan güçlü bir çocuk ve bir noktada yürümeyi deneyebilmek için kan dolaşımı yapabiliyor.” dedi.

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