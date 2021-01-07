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Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Schumacher'le arkadaş değiliz"

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Mazepin: "Schumacher'le arkadaş değiliz"
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, Editör

Nikita Mazepin, Mick Schumacher'i karting günlerinden beri tanıdığını ama aralarında herhangi bir arkadaşlık olmadığını söyledi.

Gelecek yıl Haas'ta takım arkadaşı olacak Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, kartingde yarıştıkları dönemden bu yana birbirlerini tanıyorlar.

İkili kartingde şampiyonluk savaşı verdiler ve ardından Formula 2'de tekrar rakip oldular.

Geçen sezon Schumacher, serideki ikinci yılında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Mazepin ise şampiyona beşincisi oldu.

İkili yeni sezonda Haas'ta takım arkadaşı olacak ve nasıl bir ilişkiye sahip olacakları merak ediliyor.

Schumacher, Mazepin'le ilgili sorulan sorulara şöyle yanıt vermişti: "2013 ve 2014'te Tony Kart'ta takım arkadaşıydık, bu yüzden onu orada tanıdım. Gerçekten iyiydi. Takım arkadaşları olarak aramızda iyi bir saygı vardı. O noktadan sonra ona o kadar da dikkat etmedim, yani tanımadım. Gelecek yıl onu tanımak ilginç olacak. Çünkü geçmişten bu yana hepimiz büyüdük."

Match TV'ye konuşan Mazepin ise Schumacher hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "Onunla arkadaş değiliz. En fazla kartingde beraber yarışan iki eski tanıdığız."

"Gerçekten sahip olduğu soyadı umursamıyorum. Soyadından ötürü daha fazla güce sahip olacak ama üzerindeki baskı da artacak."

"Şahsen vizörü indirdiğim zaman tüm bunları düşünmeyi bırakıyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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