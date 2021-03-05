Mazepin: "Schumacher'le aramızda 'ilginç bir mücadele' olacak"

Haas pilotu Nikita Mazepin, geçen yılın sonunda sosyal medya üzerinden paylaştığı videodan ötürü taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Dünkü takım lansmanı sonrası konuşan Mazepin, sözlerine şöyle başladı: "Yaptığın şeyin kabul edilemez bir davranış olduğunu anladım. Dediğim gibi, pist içindeki ve pist dışındaki davranışlarımın sorumluluğunu üstleniyorum. Sakin ve insancıl şekilde yaşayabilmek için insanların birbirine karşı belli bir şekilde davranması gerekiyor. Artık o insanlardan biri olacağım."

"Ciddi bir hata yaptığım ortada. Bunun sorumluluğunu üstlendim, sonuçlar çıkardım ve yılın sorunsuz geçmesini umuyorum. Bir Formula 1 takımı ile sözleşme imzaladığınızda, siz de artık bu şampiyonaya girmek için çabalayan çocuklara örnek oluyorsunuz, bu yüzden belirli bir şekilde davranmanız gerekiyor. Maalesef bunu hemen yapamadım ve bunu çok geç fark ettim."

"Bu hikaye bana nasıl davranmam gerektiğini ve hem sosyal medyada hem de günlük yaşamda nasıl davranılacağını öğretti. Yaptığım şeyden ötürü rahatsızım çünkü Formula 1 pilotu gibi davranmadım."

"Artık işime konsantre oluyorum. Formula 2'den Formula 1'e geçiş ciddi bir adım olacak, öğrenecek çok şeyim var. Beni endişelendiren şey aslında bu. İnsanların yarattığı imaj değil, çünkü insanları ihtiyacım olduğu şekilde konuşturamam. Ancak pist üstünde iyi sonuçlar alabileceğime eminim, elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bunun için gereken her şeyi yapacağım. Pis üstündeki performansımın konuşmasını istiyorum."

"Geride kalan tüm bu süreçte beni destekleyen ve sonuçlar çıkarmama yardımcı olan ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bu olaydan sonra olgunlaştığımı ve davranışlarımın geliştiğini düşünüyorum, bu açıdan bana çok yardımcı oldu."

"15 yıldır yarışıyorum ve kazandığım bu deneyim, ana şeye odaklanmama yardımcı oldu. Ne sözlerimi geri alabilirim ne de hatamı düzeltebilirim. Ama sonuçlar çıkardım ve şimdi geleceğe odaklanmak istiyorum.

Nikita Mazepin, hem takım arkadaşı hakkında hem de gelecek sezonla ilgili hedefleri hakkında da konuştu: "Daha önce bunu yaptım (Mick'i yenmesinden bahsediyor), aynı araçta yarışıyorken yaptım. Ancak aynı zamanda aynı araçta yarıştığımızda Mick de beni yendi. O, çok iyi bir yarış pilotu. Bu yüzden ilginç bir mücadele olacağına eminim."

"Bu yılki performansımız konusunda pek endişelenmiyorum. Takıma ve Ferrari'ye güveniyorum. Mick de ben de Formula 1'deki performansımızı geliştirmek için gereken her şeye sahibiz. Formula 1'deki diğer 19 pilotla aynı baskıyı hissediyorum. Zor bir sezon geçireceğiz ve bizden ne beklendiğini biliyorum. Bu zorluğa göğüs germeye hazırım."

Mazepin, pist üstündeki sert savunmasıyla ilgili de konuştu.

Mazepin, "Ceza alma korkum yok çünkü bunun olmayacağına inanıyorum. Kuralları gözden geçiriyorum, inceliyorum, anlıyorum ve ince çizginin neresi olduğunu fark etmek için çok fazla zaman harcıyorum."

"Büyük pilotlardan birinin de dediği gibi: Eğer bir boşluk gördüyseniz ve oraya girmeye çalışmıyorsanız, o zaman artık bir yarışçı değilsiniz. Bence bu, herkes için geçerli bir şey. Karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmeye istekli olmalısınız ve eğer siz yapmayacaksanız başkası yapar."

"Bazen bu çizgiyi aşıyorsunuz ve bununla ilgili karar benim elimde değil. Bu, hakemlerin kararı. Dediğim gibi, herkesin F1'de bir işi var ve ben bir hakem değilim. Bu yüzden bu hamlelerin bazılarıyla ilgili verdikleri kararlara saygı duyuyorum."

"Ancak, önümüzdeki yıllarda F1'de bunu görmeyeceğinize eminim, çünkü bir şampiyonluk için savaşırken ve potansiyel olarak gridin gerisinde mücadele ediyorken çok farklı bir sürüş tarzınız var."

"Formula 1'e girmek için belirli ön koşullara ve becerilere ihtiyacınız var. Ben maddi destek alan ilk veya son sürücü değilim. Bunu bir mücadele olarak görüyorum: Formula 1'de kendimi kanıtlamalıyım ve beni eleştirenlere makul bir cevap vermeliyim." dedi.