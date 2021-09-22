Mazepin, Schumacher'le olan ilişkisinin daha iyiye gitmesini beklemiyor

Çaylak ikilinin Haas'taki ilişkisi pek de iyi bir şekilde ilerlemedi. İkili, gridin en arkasında çok sert bir mücadeleye giriştiler ve pist üstünde birkaç kez temas yaşadılar.

Zandvoort'ta sıralamalarda Mazepin, çıkış turunda kendisini geçen ve - Mazepin'e göre - seans öncesi yapılan anlaşmaya uymayan Schumacher'e sinirlenmişti, Alman pilot ise takımın kendisine izin verdiğini belirtmişti. Pazar günkü yarışta ise Schumacher, Mazepin'in ana düzlükte yaptığı sert savunma nedeniyle ön kanadına hasar almıştı.

Geçtiğimiz hafta Monza'da ise ikili, Mazepin'in frenleme noktasını kaçırmasının ardından çarpışmıştı. Rus pilot ise hatasının ardından özür dilemişti.

Beyond the Grid podcastine konuşan Mazepin, "Olan pek çok şey var. Aynı anda hem çok şey oluyor hem de hiçbir şey olmuyor."

"Bence bu olay sadece, Formula 1'in en üst sıralarına çıkmaya çalışan ve zor bir durum altına sokulan iki genç sürücünün mücadelesi, çünkü sene ilerledikçe sadece birbirimizle mücadele edebileceğimiz bir durum altına sokuluyoruz."

"Benim için yarışı 19. sırada bitirmek mükemmel bir şey, 20. sırada bitirmek ise hafta sonunun kötü noktalarından biri olabilir. Tabii ki başka kategorilerde 19. ve 20. olmak arasındaki fark ne olabilir ki? Ancak şu anda durum her şey ya da hiçbir şey üzerine kurulu olduğu için bu durumun, onun bana olan yaklaşımını etkilediğine inanıyorum."

"Bundan daha fazla şey söylemekte zorlanıyorum. Olanlar oldu. Birlikte daha kaç yıl devam ederiz bilmiyorum, ancak kolay bir durum olacağını düşünmüyorum."

Michael Schumacher'e olan hayranlığı hakkında konuşan Mazepin, Mick Schumacher ile olan sert mücadelesinin kişisel bir şey olmadığını belirtti.

Mazepin, "Benim spora bakış açım, birinin pist dışında olan kişiliği ve mücadeleci kişiliği üzerine, ki ikincisi genelde en nazik olan kişilik değildir."

"Ancak tüm bunlar sizin daha çok çalışmanıza, zorlu zamanları geride bırakmanıza ve kazanmanıza yardımcı oluyor."

"Mick ile sonradan tanıştım, kartingde de onunla yarıştım ve o zaman da durum aynıydı. İnsanlar bunu hatırlamıyor, ama o zaman da pist üzerinde iyi bir ilişkimiz yoktu. Ben Formula 1'e gitmeye çalışıp yarışlar kazanmak istiyordum, o da bunu yapmak istiyordu. Bazen kolay bir durum içerisindeydik, bazen de daha zor durumlar içerisindeydik."

"Mick'i gerçekten çok seviyorum. Bence o, gerçekten çok yetenekli bir pilot ve kariyerinde inanılmaz başarılar elde etti. Ancak bu, işin pist dışındaki kısmı. Pistte olduğum zaman kiminle mücadele ettiğim umrumda değil, bir rakibime karşı mücadele ediyorum."

"Schumacher'in aracı an itibariyle son yarışlarda önüne geçebildiğim tek araç, bu nedenle kişisel olarak bir etki olmuyor."

"Tabii ki etrafımızda medya ve bu mücadeleyi ilgi çekici bulan insanlar gibi dış etkenler var, ancak yaptığım her şeyi kurallar çerçevesinde yapıyorum. Ve daha büyük sorunlar yaşamayacağımızdan eminim."