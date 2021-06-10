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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Mazepin: "Schumacher'in iç tarafa gideceğini düşünmüştüm"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, Azerbaycan Grand Prix'sinin son turunda Mick Schumacher'e yaptığı hareketin "yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını" söyledi.

Mazepin: "Schumacher'in iç tarafa gideceğini düşünmüştüm"

Mick Schumacher, Bakü'de gerçekleştirilen yarışın son metrelerinde takım arkadaşı Nikita Mazepin'i yakalamış ve tam atak denemesi yaparken, ikili arasında tehlikeli bir an yaşanmıştı.

Tekrarlarda Mazepin'in Mick'in üstüne doğru gittiği görüldü. Mick yaptığı hamleyle kazayı önledi ve telsizden şikayet ederek takım arkadaşının kendisini öldürmeye mi çalıştığını sordu.

Yarıştan sonra Haas, bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu ve ikili arasında sorun kalmadığını açıklamıştı.

Yarışın ardından Mazepin'e yönelik pek çok tepki vardı ve konu hakkında konuşan Rus pilot, kendisini savundu.

Mazepin, genelde atak yapmak için iç tarafın kullanıldığını ve bu yüzden Mick'in oraya gideceğine inandığını söyledi.

Mazepin, "Bakü'de yaşananlar, Mick'in ne yapacağı konusundaki deneyimlerime ve beklentilerime dayanan bir yanlış anlamaydı."

"Sürücüler genellikle geçiş yapmak için iç çizgiyi kullanırlar çünkü frenleme için en iyisi burasıdır. Evet, savunma hamlesine geç başladım ama  herkes aynı şeyi yapıyor."

"Açıkçası Mick'in dış tarafta kalmak isteyeceğine yönelik hiçbir düşüncem yoktu. Onu aynalarda gördüğümde hemen olması gereken çizgiye döndüm çünkü devam etseydim muhtemelen temas yaşayacaktık.

"Bu olay sadece bir yanlış anlaşılmaydı. Yarıştaki herhangi bir geçiş denemesinde olduğu gibi Mick'in sola gideceğini düşündüm fakat o sağa gitti."

"Bu, muhtemelen o anın yaşanmasında rol oynadı. Son turdu ve bunu beklemiyordum. Fakat  kimseyi korkutmaya çalışmadım." dedi.

Mercedes'in eski motor sporları yöneticisi Norbert Haug da Mick'e arka çıkıyor.

Eski Mercedes patronu Norbert Haug da genç Alman'ı savundu.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Mick çok akıllı bir adam, bu yüzden sesini yükseltiyorsa, bence bunu yapması için her türlü nedeni vardır. Bu durumda, takımla yaptığı konuşmada masaya yumruğunu çok daha sert şekilde vurması gerekiyor. Umarım bunu yapmıştır." açıklamasında bulundu.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Kanada GP
Editör Kemal Şengül

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