Sinirli Mazepin, Schumacher'e yüklendi

Sıralama turlarının ilk bölümünün son anlarında, Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'in birbirleriyle çekiştikleri görülebiliyordu.

Bu ikili birbirleriyle savaşırken de, Sebastian Vettel'i engellediler.

Mazepin, bu yarış hafta sonunda önde olma hakkının kendisinde olduğunu fakat Schumacher'in kendisini geçtiğini getirdi.

Rus pilot şöyle konuştu: "Olanlar tam anlamıyla felaketti. Bildiğiniz üzere Formula 1 takımları, sizi bir hafta sonu ilk sırada çıkarırken, sonraki hafta sonu ikinci olarak çıkarıyorlar."

"Bu hafta sonu piste çıkan ilk araç ben olmalıydım, ki normalde bu pist üstündeki önceliği ve piste çıkış turundaki tempoyu belirliyor. Ancak takım arkadaşınız sizi geçemez. Bu, onun beni geçtiği ikinci sefer oldu. O beni geriye düşürünce, ben de Seb'i gerilettim. Bunun neden olduğunu öğrenmek adına takımla konuşacağım."

Mazepin o kadar sinirlenmişti ki soluğu doğrudan takım yönetiminin yanında aldı ve olayı konuşmaya başladı.

Tüm bunlar, Sebastian Vettel'in turunu da etkiledi ve Alman pilot, bu ikilinin arkasında vakit kaybederek derecesini geliştiremedi.

Vettel bu konuda şöyle dedi: "O noktada yapabileceğim pek bir şey yoktu. Genel anlamda tempo eksikliği yaşadık ve bence üstünde yeterince hızlı değildik. Elbette son denememi biraz daha iyi planlayabilirdik ama genel olarak hayal kırıklığıydı."

"Antrenman seanslarında durum iyiydi fakat öğleden sonra gelişmeyi başaramadık."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images