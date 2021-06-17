Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Haas F1 pilotları Mazepin ve Schumacher, Azerbaycan Grand Prix'sinin yeniden başlatılmasının ardından son turda son kez düzlüğe çıkıldığında bir nevi bir yarışa girmişlerdi.

Schumacher, finiş çizgisine gelirken takım arkadaşını geçmeyi başarmış ve yarışı 13. sırada tamamlamıştı. Ancak Schumacher, Mazepin'in savunmasından mutlu değildi.

Haas, yarışın ardından iki sürücünün arasındaki buzları erittiğini söylemiş ve iki sürücünün de videoyu izlemesinin ardından Mazepin'in özür dilediğini belirtmişti.

Mazepin de bugünkü basın toplantısında, takım içinde iyi bir hava olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Onun, içteki çizgiyi seçeceğini sandım ve o dışarıdaki çizgiyi seçti. Bunu gördüğümde de çekildim. Çünkü günün sonunda, puanlar için mücadele etmiyoruz ve takımın sonuçları önceliğimiz."

"Bence takım içinde olumlu bir havamız var ve ilk günden beri, bu böyleydi ve olmaya da devam ediyor. İkimiz de limitleri zorlayan, genç pilotlarız ve böyle bir noktaya gelebiliyorsunuz."

"Ancak dediğim gibi, araçlar pite tek parça döndüğü sürece takım patronunun bununla bir sorunu olduğunu düşünmüyorum."

Schumacher'e dilediği özür hakkında konuşan Mazepin, takım içinde konuşulanların takım içinde kalması gerektiğine inandığını belirtti ve "Takım içindeki fikir alışverişlerimizin takım içinde kalması gerektiğini düşünüyorum."

"Bu konu hakkında konuşuldu ve ondan özür diledim çünkü o sinirliydi ama o, her şeye kolayca erişebilmeyi de beklememeli."

"Hiçbir zaman onu durdurmamaya çalışmayacağım ama onun sadece orada olmasını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Mick Schumacher, Haas F1 walks the track Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Schumacher ise olay hakkında şunları söyledi: "Öyle bir hava koridoruyla geldiğinizde, bataryanız dolu oluyor ve her şeyi kullanıyorsunuz, durdurulamazsınız. "

"[O durumda] Birini durdurmak için ya onu korkutursunuz ya da onu duvara itersiniz ve o, bunu yaptı. Ben, ayağımı gazdan çekmedim ve sonunda onu geçtim ama bu hareketi ben hiç beklememiştim."

"Bence bu yüzden olayın ardından güçlü bir tepkim oldu. Ancak benim ve takımın da dediğimiz gibi, her şey çözüldü ve buradan yeni bir start alacağız."

Hakemler, Bakü'de yaşanan olayı inceleme altına almamıştı. Schumacher ise bu durum bir daha yaşanırsa, güçlü aksiyonların alınacağına inandığını belirtmişti ve "Bu bir daha yaşanırsa, muhtemelen daha sert sonuçları olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mazepin ise "Bu durumda, olay takım arkadaşları arasında yaşadığı için yarış kontrol yerine takım içinde çözüldü. Bu, bir daha yaşanırsa, eminim ki yarış kontrol ve hakemler tarafından bu konu incelenir." dedi.