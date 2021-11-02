Mazepin: "Şasi sorunları, sezon başında işimi daha da zorlaştırdı"

Rus pilot, son yıllarda Formula 1'e gelen çaylak sürücüler arasında, spora en kötü başlangıcı yapan isim oldu.

Daha önce Force India ve Mercedes'le bazı F1 testlerine katılan Mazepin, bu yıl Haas'la spora adım attı ancak hemen hemen her yarışta spin atıp, kazalara karıştı.

Sezon ilerledikçe performansını yavaş yavaş artıran ve hatalarını azaltan Rus pilot, şimdi sezon başına kıyasla daha derli toplu performanslar ortaya koyuyor.

Mazepin, sezon başında Schumacher'e kıyasla ağırlık dezavantaj olan farklı bir şasi kullandığını ve bunun performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Rus pilot, şasinin değişmesi ve kendisinin de F1'e adapte olmaya başlamasıyla, son yarışlarda temposunu artırdığını belirtti.

Auto Motor und Sport ile yaptığı özel röportajda Mazepin, son yarışlardaki performans artışının neyden kaynaklandığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hem şasi hem kişisel performans artışı."

"Sezon öncesi Bahreyn testlerindeki hızım çok iyiydi. Sadece birkaç hata yaptım ve hızım çok tutarlıydı."

"Fakat sonrasında, sezonun ilk yarışında farklı bir şasi aldım ve aniden her şey b*k gibiydi."

"Yaşadığımız sorunları fark etmemiz biraz vakit aldı. Takım da aynı zamanda yeni bir sürücüye güvenmeyi öğrenmek zorundaydı. Elbette ben de daha hızlı olabilirdim ama Niki Lauda'nın da dediği gibi 'iyi günlerden çok kötü günlerden öğrendirsin'. Ben olaya böyle bakıyorum."

"Bu süreçte sadece aracı öğrenmek zorunda kalmadım, aynı zamanda zihinsel olarak da güçlü kalmam gerekti."

Yine de Mazepin, henüz en iyi performansını göstermediğini söylüyor.

"Şu anda en iyi performansımdan hâlâ çok uzaktayım. Fakat yıllar geçtikçe daha iyi olacağıma eminim. Umarım uzun yıllar Formula 1'de kalabilir ve deneyimlerimi geliştirmeyi sürdürebilirim. Bana doğru aracı verirseniz, puan için savaşmaya kesinlikle hazırım."

"Bunun gelecek yıl olacağına eminim. Tabii ki tempomuzun ne kadar iyi olacağını bilmiyorum. Şu anda bir sonraki araca kıyasla bir saniye yavaşız. Bu yüzden işler bu noktadan itibaren sadece daha iyi olabilir. Daha geriye gidemeyiz. Takım olarak büyük bir atılım yapmak için bazen zorluklar yaşmak zorundasınız."

"Tabii ki rakipleriniz uyumuyor. Red Bull ve Mercedes'le savaşamayacağımızı bilmiyorum. Fakat bu, uzun vadeli bir proje ve şimdi sadece temelleri atıyoruz."

Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images