Mazepin şasi değişikliği nedeniyle 2. antrenman seansını kaçıracak

Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 2. antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan Haas, Mazepin'in şasisinin ilk seansta hasar gördüğünü ve bu yüzden 2. seansa katılamayacağını duyurdu.

Bir takım sözcüsü, "Nikita Mazepin, ilk antrenman seansının ardından ihtiyaç duyulan bir şasi değişikliğinin sonucu olarak ikinci antrenman seansına katılamayacak." dedi.

Rus pilot, Haas ile çaylak sezonunun başında da şasi sorunlarıyla mücadele etmişti ve Ağustos ayındaki Belçika GP'de yeni bir şasiye geçmesinin ardından "Hızının büyük oranda arttığını" söylemişti.

Ancak Mazepin şimdi önceki şasiye dönecek ve Katar Grand Prix hafta sonunda bu şasi ile yarışacak.

Mazepin böylelikle, sıralama turları ve yarışın gerçekleştirileceği saatlerde yapılan tek antrenman seansını kaçırmış olacak.

1. antrenman ve 3. antrenman gündüz yapılırken, 2. antrenman tıpkı sıralama turları ve yarış gibi yerel saatle 17:00'de başlayacak.

Mazepin, Katar'daki ilk seansı son sırada bitirirken, sadece 16 tur tamamladı ve takım arkadaşı Mick Schumacher'in tur zamanının 0.8 saniye gerisinde kaldı.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, leaves the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images