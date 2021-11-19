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Önceki / Canlı anlatım: Katar GP 2. antrenman seansı
Formula 1 / Katar GP Haberler

Mazepin şasi değişikliği nedeniyle 2. antrenman seansını kaçıracak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Nikita Mazepin, Haas Formula 1 takımının 1. FP'nin ardından bir şasi değişikliğine zorlanmasının ardından Katar Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında yer almayacak.

Mazepin şasi değişikliği nedeniyle 2. antrenman seansını kaçıracak

Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 2. antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan Haas, Mazepin'in şasisinin ilk seansta hasar gördüğünü ve bu yüzden 2. seansa katılamayacağını duyurdu.

Bir takım sözcüsü, "Nikita Mazepin, ilk antrenman seansının ardından ihtiyaç duyulan bir şasi değişikliğinin sonucu olarak ikinci antrenman seansına katılamayacak." dedi.

Rus pilot, Haas ile çaylak sezonunun başında da şasi sorunlarıyla mücadele etmişti ve Ağustos ayındaki Belçika GP'de yeni bir şasiye geçmesinin ardından "Hızının büyük oranda arttığını" söylemişti.

Ancak Mazepin şimdi önceki şasiye dönecek ve Katar Grand Prix hafta sonunda bu şasi ile yarışacak.

Mazepin böylelikle, sıralama turları ve yarışın gerçekleştirileceği saatlerde yapılan tek antrenman seansını kaçırmış olacak.

1. antrenman ve 3. antrenman gündüz yapılırken, 2. antrenman tıpkı sıralama turları ve yarış gibi yerel saatle 17:00'de başlayacak.

Mazepin, Katar'daki ilk seansı son sırada bitirirken, sadece 16 tur tamamladı ve takım arkadaşı Mick Schumacher'in tur zamanının 0.8 saniye gerisinde kaldı.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, leaves the garage

Nikita Mazepin, Haas VF-21, leaves the garage

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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Canlı anlatım: Katar GP 2. antrenman seansı
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