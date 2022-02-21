Mazepin: "Rusya'da yarışacağımıza eminim"

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Perşembe sabahı yaptığı açıklamayla Ukrayna'ya operasyon başlatıldığını açıkladı. Rus birlikleri, sabahtan bu yana Ukrayna şehirlerini bombalıyor.

Sonuç olarak, birçok devlet Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başladı.

Bu durum elbette Rusya'da gerçekleşecek büyük spor organizasyonlarını da etkileyecek. Örneğin, St. Petersburg'da yapılacak şampiyonlar ligi finalinin başka bir ülkeye verilmesi söz konusu.

Formula 1, 23-25 Eylül tarihleri arasında Rusya GP'si için Soçi'de olacak. Kendi evinde yarışacak olan Nikita Mazepin ise, yarışın iptal edilmeyeceğine emin.

Mazepin, "Formula 1'de bizler farklı bir anlayışa sahibiz. Rusya GP'si gerçekleştirilecek ve beni kesinlikle orada göreceksiniz." dedi.

Kendi ülkesini ilgilendiren huzursuzluğa rağmen, Mazepin bunun dikkat dağıtıcı olmadığı konusunda ısrar etti.

"Bu durum beni hiç etkilemiyor. Her zaman spora politikanın karıştırılmamasını destekleyenlerden birisi oldum."

"Ve bugün Barselona'dayım, size yeni arabayı kullanmanın heyecanını, bu yeni arabayı geliştirmenin, bir sene boyunca sadece resimlerini gördükten sonra sonunda fiziksel kopyasını görmenin heyecanını anlatamam. Harika bir duygu."

"Burada olduğum için çok mutluyum, umarım bu üç gün daha yavaş geçer! Çok güzel bir deneyim."