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Mazepin: "Rusya'da yarışacağımıza eminim"

Nikita Mazepin, yaşanan olaylara rağmen Rusya GP'sinin etkileneceğini düşünmüyor ve spora politika karışmaması gerektiğini savunuyor.

Mazepin: "Rusya'da yarışacağımıza eminim"
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Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Perşembe sabahı yaptığı açıklamayla Ukrayna'ya operasyon başlatıldığını açıkladı. Rus birlikleri, sabahtan bu yana Ukrayna şehirlerini bombalıyor.

Sonuç olarak, birçok devlet Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başladı.

Bu durum elbette Rusya'da gerçekleşecek büyük spor organizasyonlarını da etkileyecek. Örneğin, St. Petersburg'da yapılacak şampiyonlar ligi finalinin başka bir ülkeye verilmesi söz konusu.

Formula 1, 23-25 Eylül tarihleri arasında Rusya GP'si için Soçi'de olacak. Kendi evinde yarışacak olan Nikita Mazepin ise, yarışın iptal edilmeyeceğine emin.

Mazepin, "Formula 1'de bizler farklı bir anlayışa sahibiz. Rusya GP'si gerçekleştirilecek ve beni kesinlikle orada göreceksiniz." dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Kendi ülkesini ilgilendiren huzursuzluğa rağmen, Mazepin bunun dikkat dağıtıcı olmadığı konusunda ısrar etti.

"Bu durum beni hiç etkilemiyor. Her zaman spora politikanın karıştırılmamasını destekleyenlerden birisi oldum."

"Ve bugün Barselona'dayım, size yeni arabayı kullanmanın heyecanını, bu yeni arabayı geliştirmenin, bir sene boyunca sadece resimlerini gördükten sonra sonunda fiziksel kopyasını görmenin heyecanını anlatamam. Harika bir duygu."

"Burada olduğum için çok mutluyum, umarım bu üç gün daha yavaş geçer! Çok güzel bir deneyim."

Mazepin, Çarşamba sabahı yeni VF-22'yi test etmesinin ardından Perşembe öğleden sonra yine piste çıkarak test programını tamamlayacak.

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