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Formula 1 / Son dakika

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!

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Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, Rusya'nın dopingle mücadele sonucunda ceza almasının ardından önümüzdeki iki sezon boyunca Formula 1'de Rusya bayrağı olmadan yarışacak ve olur da kazanırsa, Rus milli marşını okutamayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), aralık ayında yaptığı açıklamada 2014'te Rusya'da düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda dopingin desteklenmesi ve üzerinin kapatılmasının anlaşılmasının ardından Rusya'nın dünya şampiyonalarında ve sportif etkinliklerde takım olarak yer alamayacağını duyurmuştu.

CAS, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) 4 senelik men ceza teklifine karşı iki sene ceza verdi. Bu, önümüzdeki olimpiyatlarda ve 2022 FIA Dünya Kupası'nda Rusya'nın takımlarının olamayacağı manasına geliyor.

Rusya Otomobil Federasyonu, FIA'dan CAS yaptırımıyla ilgili açıklama aldığını ve bu yaptırımın uluslararası serilerde mücadele eden pilotları etkileyeceğini duyurdu. Bu karara göre sporcular, önümüzdeki iki sene boyunca Rusya bayrağıyla yarışamayacaklar.

Formula 1'de mücadele edecek Mazepin'le birlikte Formula E, WRC, WEC ve WRC gibi FIA bünyesindeki serilerde mücadele edecek olan Rus yarışçılar, yarışlarda Rusya logosunu, bayrağını, sembolünü ya da Rusya veya Rus gibi kelimeleri kullanamayacaklar.

Pilotlar kendilerini "Rusya'nın tarafsız sporcusu" ya da "Rusya. Tarafsız Sporcu" gibi ifadelerle çağırabilecekler. Bunun dışında "tarafsız sporcu" ifadesine uygun kıyafetler giyebilecekler.

 

Yarışçılar "Rusya Otomobil Federasyonu" kısaltması olan RAF'ı ve Rusya bayrağının renklerini kullanabilecekler. Rusya Milli Marşı, FIA etkinliklerinde çalınamayacak. Bu, Rus pilotların yarış kazanması halinde podyumda ya da Rusya GP öncesinde milli marşın çalınamayacağı manasına geliyor.

Seyircilerin Rusya GP'nin seyircili gerçekleşmesi halinde yarışa Rusya bayrağı getirmelerine izin verilecek. Bunun dışında Rus devlet yetkililerinin de yarışlara gelmesine izin verilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te takvime giren yarışa düzenli olarak geliyor.

Görünen o ki, Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan Robert Shwartzman Formula 2'de Rusya bayrağıyla yarışabilecek çünkü Formula 2, FIA Dünya Şampiyonası statüsünde değil. Bu sayede CAS yaptırımının dışında kalıyor. CAS kararı, 16 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

Her ne kadar yaptırımdan sportif aktiviteler de etkileniyor olsa da, kontrat maddeleri nedeniyle Rusya GP bu yaptırımdan etkilenmeyecek.

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Editör Luke Smith

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