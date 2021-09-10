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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Mazepin, Ralf Schumacher'in eleştirilerini önemsemedi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, Ralf Schumacher'in kendisine yönelik yaptığı son eleştirileri önemsemediğini çünkü herkesin kendine has bir görüşü olduğunu belirtti.

Mazepin, Ralf Schumacher'in eleştirilerini önemsemedi

Haas pilotu Nikita Mazepin'in Formula 1'e geliş süreci epey tartışmalı geçti ve ilk yarışta yaptığı hatalarla uzun süre "alay konusu" oldu.

Rus pilot son haftalarda nispeten daha iyi bir iş yapıyor fakat takım arkadaşı Mick Schumacher'le arasındaki rekabet de günden güne artıyor.

Son olarak Mazepin, Zandvoort yarışının başında kendisine atak yapmaya çalışan Schumacher'i pit duvarına doğru itmişti ve bu hamleyle Schumacher'in ön kanadı kırıldı. 

Bunun üzerine Mick, rahatsızlığını açıkça dile getirdi ve amcası Ralf Schumacher de Mazepin'in böyle hamlelerinin Formula 1'de yeri olmadığının altını çizdi.

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Mazepin, Ralf'in eleştirilerine şöyle yanıt verdi: "Görüş, k*ç gibidir. Herkeste bir tane vardır. Diğer insanların görüşlerine saygı duyuyorum. Ailesinin bir üyesini koruyor gibi görünüyor. O zaman ne söyleyebilirim ki? Ailesi Formula 1'de korumaya ihtiyaç duyuyorsa, bu tür açıklamalar duymaktan memnun olurum."

"Fakat mevcut ve eski pilotların kendilerini yargıç yerine koymaları ve onlara ne yapılması gerektiğini söylemeleri doğru değil. Bunu yapmaya hakları yok. Ayrıca ben kurallara gayet saygı duyuyorum."

Ayrıca Rus pilot, kendisine yönelik yapılan diğer eleştirilere de  yanıt verdi.

"Burası Formula 1, bir TV şovu değil. Burada olma sebebim ilişkiler ve dostluklar değil. Pistten uzakta zaten yeterince dostum ve arkadaşım var."

"Bir takımla beraber çalışıyorum ve Gunther Steiner'ın talimatlarını takip edeceğim. Benim için ana görüş budur."

"Pilotlar Formula 1'den ayrılıp yorumcu olarak bir şeyler söylediğinde, konumlarına saygı duyarım. Fakat neyse ki veya ney yazık ki bu kişi (Ralf) beni ilgilendiren insanlardan biri değil."

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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