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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Mazepin: ''Puan için savaşmanın imkansız olacağını biliyorduk''

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Haas pilotu Nikita Mazepin, takımın bu sezon puanlar için savaşmayacağını bildiğini ve önemli olanın takımın yeni sürücülerinin hız kazanması olduğunu ekledi.

Mazepin: ''Puan için savaşmanın imkansız olacağını biliyorduk''

Haas sürücüsü Mazepin, Formula'nın alt serilerinde Macaristan'da iyi sonuçlar elde eden bir isim.

Rus pilota buraya gelmeden önce ne kadar özgüvenli olduğu sorulduğunda ise takımın yere basma gücünün nasıl olacağını bilmediğini ancak ilgi çekiçi bir yarış geçirmeyi umduğunu söyledi.

''Bence durum bu aralar Formula 1'de biraz daha farklı. Yere basma gücümüzün rakiplerimize göre ne kadar olacağını bilmiyorum ancak Macaristan pistinde gerçekten eğleniyorum. Bu sürücüler için bir pist ve size her türlü hız çeşidini sunuyor. Umarım ilgi çekici bir yarış olur.''

Haas geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'da Pirelli'nin 2022 için ürettiği 18 inçlik lastikleri deneyen takımlardan biriydi ve Mazepin de bu lastiklerle 110 tur attı.

Bu lastiklerle yaptığı deneme sürüşlerinden keyif aldığını belirten çaylak sürücü, Formula 2'deki daha büyük lastiklerde iyi bir iş çıkardığını ve seneye de iyi işler çıkarmayı umduğunu söyledi.

Mazepin, ''Bu iyiydi. Bildiğiniz gibi Formula 1 ilginç bir sor çünkü yarış hafta sonları dışında çok fazla antrenman yapamıyorsunuz. Sadece aracı alıp testler yapmak ve pist üzerinde sürmek harika olurdu ancak bu spora çok fazla kişi dahil ve bütçeler inanılmaz büyük.''

''Bu yüzden birkaç tur atabilmek harikaydı. Aslında 110 tur attım. Büyük lastiklerden keyif aldığımı söylemediğim. Geçen sezon Formula 2'de bu hoşuma gitmişti, oldukça da başarılı performanslar sergilemiştim. Umarım Haas da ben de gelecek sezon büyük lastiklerle iyi işler çıkarırız.'' dedi.

Haas'ın baş yarış mühendisi Ayao Komatsu, Haas'ın Mazepin'in takım arkadaşından daha farklı şeylere ihtiyacı olduğunu anlamasının biraz zaman aldığını söylemişti.

Bu değişikliklerin ne olduğu sorulan Rus pilot, bunarın aerodinamik dengeyle alakalı olduğunu ve her sürücünün kendi sürüş tarzına sahip olduğunu ekledi.

''Evet, bu temelde aracın yüksek hızda taşıdığı aerodimanik dengeyle alakalı. Bu vücuduma ve sürüş tarzıma bağlı. Her sürücünün farklı bir sürüş tarzı vardır. Kendi tarzınızı araca uydurmalısınız çünkü Pirelli lastikleriyle çok fazla kayarsanız, lastikleri hızlıca bitirebilirsiniz.''

2021'deki ilk 10 yarışı da özetleyen Mazepin, bu sezon takımı için önemli olan şeyin sürücülerinin araçta rahat edebilmesi, dengelerini bulabilmesi ve hızlı gidebilmesi olduğunu söyleyerek, sezonun şu ana kadar kendi için eğlenceli geçtiğini ekledi.

''Evet aslında bu yıl bazı takımlara göre daha rekabetçi olduğumuz yarışlar vardı, bazılarında ise daha az rekabetçiydik. Ancak görüldüğü üzere, puanlar için savaşmanın imkanlarımız dahilinde olmayacağını biliyorduk.''

''Bilirsiniz, Formula 1'de çaylakken çok fazla öğrenecek ve üzerinde gelişecek şey vardır. Ben kesinlikle gelişiyorum. Her yarışta daha iyi bir hale geliyorum ve bu sezon bizim araçta rahatlığı bulmamız, aracın dengesini bulmamız, hızlı gidebilmemizle ilgili. Şu ana kadar inişli çıkışlı ve zor oldu ancak eğlenceliydi.''

Haas'taki iki çaylak sürücünün de kontratı bir senelikti ve henüz ikisinin de yeni kontratları imzalanmadı. Bu konu hakkında ne düşündüğü sorulan Mazepin, bu durumun en kısa sürede çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

''Evet, aslında bu konu hakkında çok düşünmüyorum çünkü daha sezonun ortasında bile değiliz.''

''Geçtiğimiz sezon Haas'la bir anlaşma imzaladım ve başka seçenekler aramıyorum. Bu durumun en kısa sürede açığa kavuşacağına eminim.''

''Bu takıma bağlı.''

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