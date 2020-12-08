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Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Paralı pilot yakıştırmaları beni etkilemiyor"

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Mazepin: "Paralı pilot yakıştırmaları beni etkilemiyor"
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, Editör

Nikita Mazepin, paralı pilot olduğuna dair yorumlara üzülmediğini söyledi ve olaya farklı bir açıdan baktığını dile getirdi.

Nikita Mazepin, gelecek yıl Haas ile Formula 1'e adım atacak ve bu hamle, spor camiası tarafından pek hoş karşılanmadı.

Bazı kesimler, Mazepin'den çok daha yetenekli pilotların koltuksuz kaldığından yakınırken, bazı kesimler Mazepin'in babası Dmitry Mazepin sayesinde F1'e adım attığını iddia ediyorlar.

Nikita'nın babası Dmitry Mazepin, Rusya'nın -hatta dünyanın- en zengin işadamlarından bir tanesi ve toplam mal varlığının 7 milyar dolardan fazla olduğu düşünülüyor.

Bundan ötürü Nikita'ya da "paralı pilot" yakıştırması yapılıyor.

Ancak konu hakkında Rus RBK'ye konuşan Nikita, bu duruma üzülmediğini söyledi ve ekledi: "Pek çok insanın benim başarımı, babamın servetiyle ilişkilendirmesi benim için utanç verici mi? Babamın başarılı, zeki ve hedefli bir insan olduğunu okumanın nesinden güceneyim? Tabii ki gücenmiyorum."

“İnsanların benim başarımı babamın parasıyla ilişkilendirmeleri elbette biraz hayal kırıklığı yaratıyor ama kendime güveniyorum. Elde ettiğim sonuçları görüyorum. Ve bu tür konular hakkında pek düşünmüyorum."

"Sadece işimi yapmaya çalışacağım."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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