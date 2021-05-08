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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Mazepin, Norris'i engellediği için 3 sıra grid cezası aldı

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Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, 14. virajda Lando Norris'i engellediği gerekçesiyle, yarınki yarış için 3 sıra grid cezası aldı ve lisansına 1 ceza puanı eklendi.

Mazepin, Norris'i engellediği için 3 sıra grid cezası aldı

McLaren pilotu Norris, sıralama turlarının ilk bölümünde hızlı tur denemesindeydi ancak İngiliz pilot, son sektörde trafiğe takıldı.

Onu engelleyen araç, Mazepin'in aracıydı. Sıralama turları esnasında bu olay not edilmiş ve yarış kontrol tarafından seansın ardından inceleceği açıklanmıştı.

Yarış kontrol tarafından yapılan açıklamada, Mazepin'in başka bir aracı engellemesinden ötürü 3 sıra grid cezası aldığı ve lisansına 1 ceza puanı eklendiği belirtildi.

Mazepin ise sıralama turlarındaki 'Centilmenlik Anlaşmasını'nın işe yaramadığını belirtti.

Rus pilot, sıralama turlarına başlamak üzere olan birkaç yavaş aracın arasına sıkışmışken, son sektöre Norris de yaklaşıyordu.

Sürücüler, böyle bir durumda sıralarını korumak durumundalar. Fakat Kimi Raikkonen ve Yuki Tsunoda, Norris'i engellememek için Mazepin'in önüne geçti.

Mazepin de onların arkasında bekleyip 'etik' kurallarına uymanın tehlikeli olacağını düşündü (çünkü arka lastiği yarış çizgisindeydi) ve kendi turuna başlamak istedi.  Böyle yapınca da Norris'i engellemiş oldu. 

Konu hakkında konuşan Mazepin, şunları söyledi: ''Yanlış hatırlamıyorsam, burada daha önce birisi Bahreyn'deki son virajda 'centilmenlik anlaşması'nın nasıl işleyeceğini sormuştu.''

''Bu, bu kuralın Formula 1'de iyi çalışmadığını gösteren güzel bir örnek.''

''Bu kurala dikkat etmeye çalıştım ancak son virajdan önce sizi 2 kişi geçince öyle yavaş ve dar bir virajda her şey zorlaşıyor.''

''Araçların boyu 2.5 metre kadar ve oraya 3 araç sığmaz. Özellikle de 4. araç yüksek hızda geliyorsa.''

''Ben de önümdekilerin arkasında durmak istemedim çünkü arka lastiğim yarış çizgisine taşıyordu.''

''Böyle bir durumda da tek seçeneğim turuma başlamaktı ve maalesef böyle küçük şeyler birleşince iyi bir sonuç ortaya çıkmadı.''

''Yani, olay hakkında sinirli değilim. Çünkü bir anda ortadan kaybolmaktan başka yapabileceğim çok da bir şey yoktu ki maalesef henüz bunu yapamıyorum.''

Mazepin, seansı 20. sırada tamamladığından, ceza bir değişiklik yaratamayacak. 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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