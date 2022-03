Mazepin, mücadeleden uzak kalacak sporculara destek amaçlı bir vakıf kuruyor

Haberi dinle

Mazepin'in sözleşmesi, ülkesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini izleyen ilk hafta içinde tek taraflı feshedilmişti.

Mazepin, Haas'ın kararının adil olmadığını düşünürken, FIA'nın izin verdiği bayrak kısıtlamaları altında yarışmaya hazır olduğunu söylüyor ve kendisi gibi zorluk yaşayan herkese yardım edeceğine de söz veriyor.

Moskova'da düzenlediği bir video konferansta konuşan Mazepin, "We Compete As One" isimli bir vakıf kurduklarını ve Haas'ın eski sponsoru Uralkali'nin takıma vereceği parayı bu vakfa aktaracaklarını duyurdu.

Mazepin, "Haas'ın kararı ne sporun yönetim organı otoritesinden gelen herhangi bir direktife ne de bana, babama ya da şirketine karşı uygulanan herhangi bir yaptırıma bağlı verilmiş bir karar. Elbette bu kararın adil olduğunu düşünmüyorum."

"Ama burada daha önemli bir şey var. Şunu sormak istiyorum: sporda tarafsızlığa hiç yer yok mu? Bir sporcunun düşüncelerini kamusal alanın dışında tutmasına izin yok mu? Bir sporcu bunun için cezalandırılmalı mı? Ve sporun protestolar ve siyasi tartışmalar için başka bir kamusal meydan olmasını istiyor muyuz?

“Bir ülkenin siyasi anlaşmazlıkları nedeniyle Olimpiyatlarda başka bir ülkeyle rekabet etmeyi reddettiği vakaları hepimiz biliyoruz. 1980'lerde ülkeler birbirini boykot etmeye başlayınca bir nesil sporcunun hayallerini ve en üst düzeyde rekabet etme şansını kaybettiğini gördük.

"Sporun gelmesini istediğiniz nokta bu mu? Yoksa spor, en zor zamanlarda ve özellikle de en zor zamanlarda bile insanları bir araya getirmenin bir yolu mu? Son birkaç gündeki deneyimim, bu sorular hakkındaki düşüncelerimi büyük ölçüde etkiledi." dedi.

Mazepin, kurdukları vakfın rekabetten uzak kalan sporculara başta finansal olmak üzere birçok alanda destek sunacağını açıkladı. Bu, davalarla mücadele için adli yardımın yanı sıra psikolojik yardım da içerebilir.

"Hepimiz bir sporcunun kariyerinin kısa olduğunu ve her sporcunun en üst düzeyde performans sergilemek için yıllarca yoğun bir fedakarlık gösterdiğini biliyoruz. En üst seviyede mücadele etme fırsatının bir anda elinizden alınması gerçekten yıkıcı ve kimse bu sporculara ne olacağını düşünmüyor. Bu konuya değineceğim.”

Mazepin gelecekte F1'e potansiyel bir dönüşten tamamen vazgeçmedi, ancak şimdilik odak noktasının direksiyona geri dönmek yerine vakıf üzerinde olacağını söylüyor.

"Formula 1 kapılarının kapanmış olduğunu asla düşünmüyorum. Kondisyonumu koruyacağım ve. bir fırsat geldiği an almaya hazır olacağım. Fakat F1 dışında bir kategoride mücadele etme düşüncem yok. Artık tüm dikkatimi ve zamanımı kurduğum bu vakıfla çalışmaya vereceğim.”

Mazepin ayrıca, içinde bulunduğu durumla ilgili olarak çok sayıda sürücüden destek mesajları aldığını da açıkladı.

"Bana destek veren az sayıda pilotu gerçekten takdir ediyorum, örneğin Sergio [Perez], Valtteri [Bottas], Carlos [Sainz] ve George [Russell], hepsi benimle iletişime geçti."

"Ayrıca, onların desteği için minnettar olduğumu da eklemek isterim, çünkü F1'e giden uzun yolculukta her biri koltuklarını kaybetmeyi göze aldılar ve şu anda beni gerçekten destekliyorlar. Ben ise maalesef hayallerimi yitirdim."

Mazepin, Ukrayna'daki savaş hakkında yorum yapmaktan ise kaçındı, ancak bunun herkes için "acı verici bir dönem" olduğunu kabul ediyor.

Mazepin, “Her şeyden önce dünyanın iki hafta önceki gibi olmadığını anladığımı söylemek istiyorum. Benim için bu iki hafta, tıpkı buradaki herkes gibi, son derece acı verici bir dönem oldu."

“Dünyanın bu bölgesinde yaşamayan veya burada doğmamış olanlar, olan bitenin sadece bir kısmından haberdar. Rusya veya Ukrayna'daki bizler, bunu daha birçok düzeyde görüyoruz."

"Hepimiz gibi benim de kaderin zoruyla kendilerini bu çatışmanın her iki tarafında bulan arkadaşlarım ve akrabalarım var. Büyük resme bakarsak bugün konuştuğumuz konuların hiçbiri önemli değil." dedi.