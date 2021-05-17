Mazepin: "Monako bana uyuyor"

Haas pilotu Nikita Mazepin, şimdiye kadarki dört yarışın tamamında gridin en yavaş ismiydi ve Monako'da nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Monako GP öncesi konuşan Mazepin, "Monako yarışı, hangi aracı kullanırsanız kullanın her zaman özel olmuştur. Şehir, geçici bir yarış pistine dönüşüyor ve yarışın ardından tekrar şehre dönüyor. Bu gerçekten çok özel bir şey. Burada bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek hem havalı hem de çok zor bir şey."

"Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in 2019'daki savaşlarını çok iyi hatırlıyorum. Lewis, aracındaki lastikler neredeyse tamamen bitmiş olmasına rağmen kazandı. O zamanlar pistteydim, kendi gözlerimle gördüm ve unutulmaz bir andı."

"Monako'daki Formula 2 performansıma dair gerçekten çok güzel anılarım var. Geçen sene bu piste gelmemiş olmamız üzücü. Sanırım pist bana uyuyor."

"Mühendisler genel olarak sıralama turlarına odaklanıyorlar. Bu pistte başlangıç ​​pozisyonu çok önemli çünkü Monako'da geçiş için neredeyse hiç fırsat yok."

"Monako'da yapılan hataların bedeli ağır oluyor, bu nedenle aracın iyi bir yer basma gücüne sahip olması çok önemli. Ancak bu mücadeleye hazırım." dedi.

Mick Schumacher ise şunları ekledi: "Burası büyük bir geçmişe sahip olan zorlu bir pist. Genellikle her sürücü bu yarış için çok isteklidir ve en az bir kez Monako'da yarışmaktan mutluluk duyar. 2019'da ilk kez Monako'da Formula 2'de yarıştım ve gerçekten beğendim. Formula 1 aracını sürmek için sabırsızlanıyorum."

"Monako'da çoğu şey sürücüye bağlı. Eğer araç içerisinde kendinizden emin hissediyorsanız ve içinde rahatsanız, büyük olasılıkla Monako'da size yardımı olacaktır. Şimdiye kadar araçta çok rahatım ve Monako caddelerinde nasıl davranacağını merak ediyorum."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo and Mick Schumacher, Haas F1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images