Mazepin: "Mick'i geçmek istedim ama takım izin vermedi"

Mick Schumacher, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve Nicholas Latifi'nin hemen ardından 18. oldu. Alman pilot, bu turuyla takım arkadaşı Nikita Mazepin'den yarım saniye daha iyi bir tur attı.

Mazepin'in, takım radyosundan Mick'i geçmek için izin istediği duyulmuştu.

Mazepin, "Evet, lastiklerim için daha hızlı gitmem gerekmediğini düşünüyordum ama ilk araç olduğum zaman geçildim, tıpkı Zandvoort'ta olduğu gibi."

"Bana sürücülerin lastikleri hazırlamak için farklı şeyler yapmalarına izin verildiği söylenmişti. Bu durumda ise, kırmızı bayraktan sonra lastiklerimde farklı bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim."

"Birçok viraj arasından, 4. virajda pozisyonları değiştirmeyi istedim. Ancak hayır cevabını aldım. Bu yüzden kurallara uydum ve görünüşe göre garajın diğer tarafında durum biraz farklıydı." dedi.

Mazepin, takımın daha fazla inceleme yapıp, kimin önde olacağına daha iyi karar vermesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Hayır, sorun yok."

"Sanırım bir süredir buna uyuyoruz. Kendimi diğer araçların birbirini desteklediği ve pistte ihtiyacım olan alanı yaratamadığım bir durumda bulmaktan endişelendim. Bu yüzden takım arkadaşım önde yavaş giderken, lastikleri için bu farka ihtiyacı olduğunu hissettim ve buna saygı duymak istedim."

"Aynı zamanda, uzun süredir yeşil ışığı bekliyorduk, lastiklerim soğumuştu ve bu yüzden zorlamam gerektiğini hissettim ama buna izin verilmedi." cevabını verdi.