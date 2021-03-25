Mazepin: ''Mick'e büyük bir saygım var''

2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Haas F1 takımının iki çaylağından biri olan Nikita Mazepin, ilk yarış öncesindeki basın toplantısında çeşitli soruları cevaplandırdı.

Takımdakileri tanımanın onun için ne kadar önemli olduğu sorulan Mazepin, ‘’Benim için takımı tanımak çok önemliydi. Takımdakileri bireysel olarak tanımayı başardığımı düşünüyorum, bu çok iyi bir şey ve onlarla ilişki kurabildiğimi düşünüyorum. Bu yıla başlarken çok rahat hissediyorum, onlar da çok motive.’’ yanıtını verdi.

Ardından Mick Schumacher'le olan ilişkisini de, Mick'e karşı büyük bir saygısı olduğunu söyleyerek değerlendirdi.

‘’Mick ne derse desin, ona bir sürücü olarak büyük bir saygım var. Onu insan olarak da seviyorum. Motor sporlarında farklı bireyler vardır ve bazılarının yanında bulunması zordur. Ancak Mick tam tersi, takım arkadaşım o olduğu için şanslı hissediyorum. Ben seçemezdim fakat çevremde iyi birinin bulunması harika oldu. Bence bu takım için de büyük bir fırsat.’'

Küresel COVID pandemisinin getirdiği yasaklardan ötürü takımıyla daha az vakit geçiren Mazepin, yasak sürecinden de biraz bahsetti.

‘’Kısıtlandığını söyleyemem. Bence sadece geciktirildi. Rusya’da yaşayan bir Rus sürücü olarak, benim İngiltere’ye gitmem çok zor çünkü COVID var. Bildiğiniz gibi, teknoloji bu günlerde harika fakat birini yüz yüze görmek gibi değil. Yine de, testlerdeyken, öncesinde ve sonrasında uygun olan zamanın hepsini kullandım ve takımdaki herkesi tanımaya çalıştım. İyi bir yerde olduğumu düşünüyorum, takımla şimdiden güçlü ilişkiler geliştirdim.’’

İlk resmî Formula 1 yarışına çıkacak Rus sürücü, bu yarışta yapması gereken en önemli şeyin lastikler olduğunu da şu cümlelerle belirtti: ‘’Mick'in lastiklerle ilgili görüşüne katılıyorum. Lastikler Formula 1’de çok önemli bir şey. Eğer lastikleri doğru ısıda döndürürseniz, rakiplerinizden daha çok yol tutuşunuz olacaktır. Bu lastikler çok sert. Bu yüzden çok fazla çalışmak ve bir ısınma turu yapmak gerekiyor. Umarım lastiklerle olan başarılı ilişkime bu hafta başlayacağım.’’

Son olarak da Hamilton, Raikkonen ve Alonso gibi isimlerle pisti paylaşacak olmanın onurlandırıcı olacağından bahsetti ve onlardan çok şey öğrenmek istediğini dile getirdi.

‘’Çok onurlandırıcı. Bu isimlerin spora katkısının ne kadar olduğunu ve neler başardıklarını anlatmaya gerek yok. Zamanlarını pistlerde geçirmişler ve pistteki ilk günümde bunu yıllardır yapmanın kadar büyük bir fedakarlık olduğunu anladım. Bu etkileyici bir şey ve onlara çok büyük bir saygım var. Yaptıklarına bakıp öğrenmeye çalışacağım ve umarım onlardan öğrenebildiğim kadar şeyi öğreneceğim.’’