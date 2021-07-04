Mazepin, Latifi ve Raikkonen ceza aldı!

Raikkonen ve Sebastian Vettel'in Avusturya Grand Prix'sinin son turunda, beşinci virajda çarpışmasının ardından sarı bayrak çıktı ve yarış sarı bayrak altında bitti.

Raikkonen ve Vettel yarıştan sonra incelemeye alınırken, bu iki isim dışında tam sekiz isim sarı bayrak varken fazla hızlandıkları gerekçesiyle incelemeye alındı.

Bu isimler arasında puan barajında bitiren Carlos Sainz Jr, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc ve Pierre Gasly'nin yanında, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin de vardı.

Hakemler yarıştan sonra her sürücüyle görüştükten sonra hem Latifi'ye hem de Mazepin'e yarışta 10 saniye dur kalk cezasına denk gelen 30 saniye zaman cezası verildi.

Kalan altı sürücü ise hakemlerle görüşmeleri sonrasında suçsuz bulundu.

Mazepin ve Latifi aynı zamanda FIA süper lisanslarına üçer ceza puanı aldılar. Böylelikle Latifi'nin ceza puanı son 12 ay içinde 6'ya çıkarken, Mazepin'inki de 5'e yükselmiş oldu.

Raikkonen de yarıştan sonra, Vettel'le yaptığı kaza nedeniyle ceza aldı. Hakemler, Fin pilotun, Vettel'e ''geçişi kapattığını'' ve bu yüzden iki aracın da kaza geçirdiğini açıkladı.

Raikkonen, bu olaydan ötürü pitten geçme cezasına denk gelen 20 saniyelik bir zaman cezası aldı. Fakat bu, zaten gerilerde olan Raikkonen için bir şeyi değiştirmeyecek.

Fin pilot ayrıca iki de ceza puanı aldı ve toplam ceza puanı sayısı altıya çıktı.

George Russell'ın, 11. sıra için Fernando Alonso'yla mücadelesi sırasında yaptığı frenleme hareketi de inceleme altına alınmıştı ancak hakemler, ''bu hareketin tehlikeli olmadığı konusunda mutlu olduklarını'' belirtti ve bu konuda başka aksiyon almamaya karar verdi.