Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''

2021 Formula 1 sezonunun ilk hafta sonu iki sarı bayrakla başladı ve sonrasında da mücadeleli geçti.

Yarışın henüz ilk turunda Nikita Mazepin, spin atarak bariyerlere çarptı ve daha ilk turda güvenlik aracına sebep oldu.

Tekrarlarda Mazepin'in henüz üçüncü spin attığı ve doğrudan bariyerlere çarptığı görüldü. Böylece Mazepin, ilk Formula 1 yarışını tamamlayamamış oldu.

Takım arkadaşı Mick Schumacher ise yarışı 16. sırada tamamladı.

Yarış sonrasında neler yaşandığıyla ilgili konuşan Mazepin, attığı spininin kendi hatası olduğunu söyledi.

Neler olduğu sorusuna Mazepin, ‘’Çok basit: Bir hata yaptım. Lastiklerim soğuktu ve kerbe çıktım, sonrasında da gaza çok fazla bastım ve ardından spin attım. Tamamen benim hatam. Takım adına çok üzgünüm çünkü bundan çok daha iyisini hak ediyorlardı. Kendime çok kızgınım ve takım adına çok üzgünüm.’’

Sonrasında bu hatasından neler öğrendiği sorulan Rus pilot, ‘’Her zaman öğrenecek bir şey vardır. Pistteki zamanım çok uzun. Bu yüzden öğrenip, deneyimliyorum. Açıkçası çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor, her zaman inişler ve çıkışlar oluyor. Bugün en büyük inişlerden birini yaşadım ancak hayat böyle.’’

‘’İkinci virajdaydım. Mick’ten kaçınmaya çalıştım çünkü çok yakındık. Çok fazla güç verdim ve lastiklerim bunu kaldıramadı. Kesinlikle benim hatam. Büyük bir hayal kırıklığı.’’

‘’Aslında start fena değildi. Birinci viraja, ikinci viraj için iç çizgi haline gelen dış çizgiden girdim. Mick çok yakındı, o daha hızlı bir bölgedeydi. Kafam karışmıştı ve temasta bulunmak istemedim. Bu yüzden kerbe çıktım, gaza çok bastım ve aracın kontrolünü kaybettim. Kontrolü geri kazanamazdım.’’

‘’Sezon başlamadan önce sadece bir buçuk gün sürüş yaptım. İlk hafta sonunuzda çok şey öğrenirsiniz. Kesinlikle öğrenilecek şeyler var. Çok garip geleceğini biliyorum ancak bu hafta sonu bile başlı başına bir tecrübeydi. Bu olaydan çıkaracak çok şeyim var ancak bugün aynı zamanda en kötü günlerden biriydi.’’ dedi.