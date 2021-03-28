Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"
Formula 1 / Son dakika

Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''

Ekleyen:

Haas'la katıldığı ilk yarışta spin atarak yarış dışı kalan Nikita Mazepin, bunun tamamen kendi hatası olduğunu ve takım adına üzgün olduğunu söyledi.

Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''

2021 Formula 1 sezonunun ilk hafta sonu iki sarı bayrakla başladı ve sonrasında da mücadeleli geçti.

Yarışın henüz ilk turunda Nikita Mazepin, spin atarak bariyerlere çarptı ve daha ilk turda güvenlik aracına sebep oldu.

Tekrarlarda Mazepin'in henüz üçüncü spin attığı ve doğrudan bariyerlere çarptığı görüldü. Böylece Mazepin, ilk Formula 1 yarışını tamamlayamamış oldu.

Takım arkadaşı Mick Schumacher ise yarışı 16. sırada tamamladı.

Yarış sonrasında neler yaşandığıyla ilgili konuşan Mazepin, attığı spininin kendi hatası olduğunu söyledi.

Neler olduğu sorusuna Mazepin, ‘’Çok basit: Bir hata yaptım. Lastiklerim soğuktu ve kerbe çıktım, sonrasında da gaza çok fazla bastım ve ardından spin attım. Tamamen benim hatam. Takım adına çok üzgünüm çünkü bundan çok daha iyisini hak ediyorlardı. Kendime çok kızgınım ve takım adına çok üzgünüm.’’

Sonrasında bu hatasından neler öğrendiği sorulan Rus pilot, ‘’Her zaman öğrenecek bir şey vardır. Pistteki zamanım çok uzun. Bu yüzden öğrenip, deneyimliyorum. Açıkçası çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor, her zaman inişler ve çıkışlar oluyor. Bugün en büyük inişlerden birini yaşadım ancak hayat böyle.’’

‘’İkinci virajdaydım. Mick’ten kaçınmaya çalıştım çünkü çok yakındık. Çok fazla güç verdim ve lastiklerim bunu kaldıramadı. Kesinlikle benim hatam. Büyük bir hayal kırıklığı.’’

‘’Aslında start fena değildi. Birinci viraja, ikinci viraj için iç çizgi haline gelen dış çizgiden girdim. Mick çok yakındı, o daha hızlı bir bölgedeydi. Kafam karışmıştı ve temasta bulunmak istemedim. Bu yüzden kerbe çıktım, gaza çok bastım ve aracın kontrolünü kaybettim. Kontrolü geri kazanamazdım.’’

‘’Sezon başlamadan önce sadece bir buçuk gün sürüş yaptım. İlk hafta sonunuzda çok şey öğrenirsiniz. Kesinlikle öğrenilecek şeyler var. Çok garip geleceğini biliyorum ancak bu hafta sonu bile başlı başına bir tecrübeydi. Bu olaydan çıkaracak çok şeyim var ancak bugün aynı zamanda en kötü günlerden biriydi.’’ dedi.

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

Önceki haber

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!

3s
2
Formula 1

Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"

42 dk
3
Formula 1

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

21 dk
4
Formula 1

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

1s
5
Formula 1

Verstappen: "Hamilton'a yol vermektense zaman cezasını tercih ederdim"

2s
Son Haberler
Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''
F1

Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''

2dk
Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"
F1

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

21dk
Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"
F1

Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"

42dk
Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''
F1

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

1s
Hayal kırıklığı yaşayan Bottas, kendisine uygulanan stratejiyi sorguladı
F1

Hayal kırıklığı yaşayan Bottas, kendisine uygulanan stratejiyi sorguladı

1s
Son Videolar
Bahreyn'de sıralama turlarının son anları 02:09
Formula 1
9s

Bahreyn'de sıralama turlarının son anları

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
27 Mar 2021

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
27 Mar 2021

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar 07:09
Formula 1
27 Mar 2021

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
26 Mar 2021

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

More from
Betim Aker
Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

Ocon: ''Sıralama kesinlikle umduğumuz gibi değildi''
Formula 1 / Son dakika

Ocon: ''Sıralama kesinlikle umduğumuz gibi değildi''

Ricciardo: ''Ferrari çok güçlü görünüyor''
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Ferrari çok güçlü görünüyor''

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

Verstappen: "Hamilton'a yol vermektense zaman cezasını tercih ederdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'a yol vermektense zaman cezasını tercih ederdim"

Alonso hem batarya hem fren sorunu yaşamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso hem batarya hem fren sorunu yaşamış

Hayal kırıklığı yaşayan Bottas, kendisine uygulanan stratejiyi sorguladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Bottas, kendisine uygulanan stratejiyi sorguladı

MotoGP Katar: Heyecan dolu ilk yarışı Vinales kazandı, podyum son metrelerde şekillendi!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Katar: Heyecan dolu ilk yarışı Vinales kazandı, podyum son metrelerde şekillendi!

Son Haberler

Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin: ''Kendime çok kızgınım, takım adına çok üzgünüm''

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.