Mazepin, Kanada'nın yaptırım listesinden çıkmayı talep ediyor

Eski Haas sürücüsü, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rus rejiminin oligarkları, aile üyeleri veya yakın ortakları olduğu düşünülen 14 kişiden biri olan Rus iş adamı Dmitry Mazepin'in oğlu.

Ukrayna'da askeri operasyonların başlamasının ardından bu 14 kişi Kanada'nın yaptırım listesine eklenirken, o tarihten bu yana yüzlerce kişi ve kuruluş da listeye eklendi ve listede yer alanların Kanadalı işletmelerle mali ilişkide bulunması yasaklandı.

Kanada'da yayımlanan The Vancouver Sun gazetesinde yer alan bir habere göre Mazepin, Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin kendisini yaptırım listesinden çıkarması ya da en azından başvuru hakkında bir karar vermesi ve sonucu beş gün içinde teyit etmesi için Federal Mahkeme'ye başvurdu.

Mazepin ayrıca mahkemeden Kanada'daki yarış faaliyetlerine katılmasına izin verecek bir karar almasını da talep ediyor.

Mahkemeye yapılan başvuruda Mazepin'in 'Ukrayna'nın maruz kaldığı saldırganlıkla hiçbir şekilde ilgisi olmayan genç bir sporcu ve profesyonel motor sporları sürücüsü' olduğu ve Rusya'ya önemli bir gelir sağlayan herhangi bir ekonomik sektörde yer almadığı belirtiliyor.