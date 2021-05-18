Mazepin: ''İyi sonuçlarla birlikte kamuoyunun görüşlerinin değişeceğine eminim''

2021 sezonun bütün çaylakları, kısa Formula 1 kariyerlerinde belli başlı zorluklarla karşılaştı fakat Mazepin, ilk 4 yarış geride kalırken çaylaklar arasında en çok zorlanan pilot oldu.

Diğer çaylaklardan Yuki Tsunoda, Imola'daki sıralama turlarında bariyerlere girdi ve Mazepin'in takım arkadaşı Mick Schumacher ise Imola'da güvenlik aracı arkasında kaza yaptı fakat Mazepin, Bahreyn Grand Prix'sinin ilk 30 saniyesinde yarış dışı kalması ve diğer hafta sonlarında attığı spinlerle birlikte göze çarpan pilot oldu.

Milyarder babası Dmitry sayesinde ortaya çıkan ayrıcalıklı geçmişi, kış aylarında Instagram hesabından paylaştığı tartışmalı video ile birleşince Mazepin'in Haas ile anlaşması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, konu hakkında ''Şüphe duyanlar... her zaman karşı fikir duyanlar olacak. Nasıl düştüğünüz değil, nasıl ayağa kalktığınız önemlidir.'' demişti.

Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin, çoğunluğun onun hakkında oluşturduğu düşünceleri değiştirmesi gerektiğinin farkında. Motorsport.com ile gerçekleştirdiği özel röportajında, Formula 1 hayatına yaptığı zor başlangıç hakkında konuşan Mazepin, şu ifadeleri kullandı: ''Kolay değil ama dürüst olmak gerekirse kolay olmasını da beklemiyordum.''

''Dünya'daki herkes için 20 koltuk bulunuyor, buradaki seviyenin ve beklentilerin çok yüksek olmasının bir nedeni var. F1 şu açıdan çok özel: Mücadele ettiğiniz pozisyon ne olursa olsun, herkes çok iyi. Yani ister 1. sıra isterse de 20. sıra için savaşın fark etmez, işiniz her zaman zor olacak.''

''Bu benim için yeni bir şey ve elbette araçlar oldukça farklı, F2 ve F3 araçları çok daha küçüktü.''

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mazepin, Formula 1'e, alt kategorilerde geçirdiği 7 senenin ardından geldi. Rus pilot, bu 7 senelik zaman diliminde iki kez Formula 2'de yarış kazanarak şampiyonayı 5. sırada tamamladı. 2018'de katıldığı GP3'de ise 4 yarış kazanırken, şampiyonayı 2. sırada tamamladı.

Onunla alt kategorilerde çalışan insanlarla konuştuğunuzda, onlar size Rus kabuğunun altında oldukça eğlenceli bir insan olduğunu söyleyecektir.

Mazepin, belki de saf yetenek açısından en yetenekli pilot olmasa da oldukça sıkı çalışıyor. Ayrıca kendisi, ona verilen tavsiyelerden öğrenerek tur zamanlarını geliştirmede oldukça iyi. Bu özelliği onun alt kategorilerde önde yarışmasını sağladı.

Mazepin'in, sezon öncesi testlerinin sadece 3 güne düşürülmesi ve cuma günleri gerçekleştirilen antrenman seanslarından 30 dakika alınmasını, araca hızlı alışamamasına bahane olarak gösterebileceğini düşünebilirsiniz ancak o, bunu kabul etmiyor.

Konu hakkında konuşan Mazepin, ''Formula 2'de 45 dakikalık tek bir antrenman seansımız vardı ve bu seansta tek bir lastik hamuru kullanabiliyorduk. Sıralama turlarında da başka bir hamur kullanmak zorundaydık.''

''Yani F2'den gelen çaylak arkadaşlarımla daha zor senaryolarda bulunduk. En azından F1'de sıralama turlarından önce daha fazla tur atabiliyorsunuz.'' dedi.

Bunu söylemekle birlikte Mazepin, F2'den F1'e geçişi oldukça zor buldu ve takım arkadaşı Schumacher ile arasındaki büyük bir hız farkı var. Mazepin, hafta sonunun başında çok geride kaldıklarını düşünüyor.

''Araç ile çalışmak çok zor olduğundan hafta sonuna hep 1. antrenman seansında olmak istediğimiz yerden daha geride başlıyoruz. Yarış hafta sonunun sonuna geldiğimizde hep elimizdeki bilgilerin 1-2 seans daha geç geldiğini fark ediyoruz. Yarış bittiğinde, elimizdeki bilgilerle 1. antrenman turlarına gidebilseydik 1 adım önde olurduk ama eminim ki bu herkes için böyledir.''

“Bu sporun doğasında var. Her zaman pazartesi günleri pazar günkü yarışta neleri daha iyi yapabilirdin, bilirsin.''

Nikita Mazepin, Haas VF-21, climbs out of his car after a crash on the opening lap Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin, Bahreyn'deki erken kazasının ardından Imola, Portimao ve Barcelona'da çıktığı yarışlarda her turu tamamlayabildi. Bu yarışlarda arka gruplardaki pilotlar arayı açmadan önce ilk turlarda onlarla mücadele de edebildi.

Mazepin konu hakkında, ''Dürüst olmam gerekirse ilk 10-15 turun ardından yarışım bir rotaya girmiş oluyor bile. Mevcut tempomuz ile çok da heyecanlı bir şeyler yok. 30 turun ardından ise yarışı daha yeni yarıladığını fark ediyorsun. Yeni olduğumdan dolayı aracı sürerken eğleniyorum ve farklı hisler yaşıyorum yani bu durum hâlâ çok sinir bozucu değil.''

''Sizi yarışa dahil eden birkaç farklı faktör daha var. Konsantrasyonumu kaybetme ihtimalim yok çünkü yarış mühendisim benimle 2-3 turda bir konuşuyor ayrıca yanında her zaman araçlar oluyor ve mavi bayraklara dikkat etmeniz gerekiyor. Formula 1 yarışları, F2'den çok farklı çünkü yarışlardaki tempo çok daha hızlı ve lastikleri koruma yöntemleri tamamen farklı.'' ifadelerini kullandı.

Mazepin, Bahreyn'de yaşadığı şokun ardından aracı gerektiğinden daha çok zorlamamayı öğrenmiş: ''Sanırım yapabileceğiniz en kötü şey, gerektiğinden fazla zorlayarak yarıştaki tüm turları bitirememek. Formula 1'de harcadığım zamana bakacak olursak, attığım her tur faydalı.''

''Lastikler hakkında öğreniyorum, aracın karakteristiklerine alışıyorum ki aracı kontrol etmek çok zor. Ancak her hafta sonuna baktığımızda, birçok şeyi daha iyi yapabilirdim, daha dikkatli olabilirdim ve pistteki koşullara daha iyi adapte olabilirdim fakat bu, herkesin geçtiği bir süreç.''

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mazepin'in Formula 2'de geçirdiği 2 sezon arasında ilginç bir karşılaştırma yapılabilir. Mazepin bu 2 sezonu, 2019'da ART ve 2020'de Hitech ile geçirmişti. ART'la geçirdiği ilk sezonu oldukça sıkıntılıydı. Bıçak sırtındaki araç ayarları yüzünden hızlı virajlarda özgüven eksikliği yaşıyordu.

Mazepin'in takım arkadaşı Nyck De Vries ise aracın istikrarsız arka tarafıyla daha iyi mücadele etmiş ve Pilotlar Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Mazepin, 2020'de Hitech'e geçtiğinde ise mühendis ekibi onun istediği, aracın arka tarafındaki dengeyi yakalamayı başardı. Böylelikle Mazepin, 4. yarışta geçen seneki en iyi sonucuna ulaştı, 5. yarışta podyuma çıktı ve 7. yarışta yarışı kazandı.

Mazepin'e Formula 1'deki ilk senesi ile F2'deki ilk senesi arasındaki benzerlik sorulduğunda, Rus pilot soruyu şöyle yanıtladı: ''Kopyala/yapıştır kadar benzer. Gerçeğe yakın olabilmek F2'de de çözebildiğim bir sorun değildi. F2'deki ikinci sezonumda sorunu mühendisler halletti.''

''Pistte yaşadıklarımı, tekrarlayabilecek kadar büyük bir mühendislik bilgisine sahip değilim çünkü Formula 1'de pistte yaşadıklarını simüle edebilecek 100 kadar parça var ancak etrafındaki 5 kişinin ne kadar büyük bir değişiklik yaratabileceğini görmek inanılmazdı. F2'deki 2. sezonumda farklı bir araç sürüyordum.''

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

İyi haber ise Haas’ta, Mazepin’le birlikte çalışan oldukça fazla mühendisin bulunması ve Rus pilot, henüz istediği sonuçlara ulaşamamış olsa da şu ana kadar ekibinden aldığı destekten ve rehberlikten çok memnun.

Mazepin, “[Mühendislerimle] hem sosyal açıdan hem de iş açısından iyi bir ilişki kurdum. Bu insanların şu ana kadar çalıştığım en iyi mühendisler olmaları bir sürpriz değil ama bu aynı zamanda onlar için çok zor bir durum çünkü sadece onlara verilenlerle çalışabiliyorlar. F1'de geçen yıla göre daha az yere basma gücü içeren nihai pakete sahip değiliz, bu da aracı kontrol etmeyi çok zorlaştırıyor."

“[Ekibim] oldukça deneyimli ve iyi niyetli insanlardan oluşuyor ama hâlâ bana daha çok uyacak araç ayarlarını bulmaya çalışıyoruz ve dürüst olmak gerekirse araçtan pek memnun değilim ve verilerin de gösterdiği üzere aracın neden farklı bir şekilde çalıştığını anlayamadığım noktalar var çünkü bunu garajdan çıktığımda fark edemiyorum. Bu yüzden bekleyip göreceğiz.” dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1, in cockpit in the team's garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Genç pilot, şu anda aracından tam anlamıyla memnun olmasa da takımın ona oldukça fazla destek verdiğini ve F2'ye göre büyük bir ilerleme gösterdiğinin altını çiziyor.

Mazepin, "Çok büyük bir adım attım ve bu çoğu açıdan olumlu bir gelişme çünkü yarış çizgisinden veya virajın sürüş profilinden emin olmadığınız zamanlarda sizi destekleyen daha fazla insan var, teorik olarak mühendislik verilerine ve bilgilerine dayanarak nasıl yapılacağı konusunda daha çok yardım alıyorsunuz ve buna sahip olabilmek harika. Bizim, iki veya üç katımız büyüklüğünde bir takımda olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyorum." dedi.

Bu aslında Mazepin’in deneyimli olduğu bir konu. Rus pilot, geçmişte Force India’nın üç sene boyunca test pilotluğunu yaptı ve hatta 2019’da Mercedes’le piste çıktığı Bahreyn’deki test gününde zaman tablolarının zirvesine yerleşmeyi başardı.

Dünya şampiyonluğu kazanmış bir Mercedes aracıyla şu an kullandığı Haas’ı karşılaştırması istendiğinde, “Bunu kelimelerle ifade etmek çok zor ama aradaki fark oldukça fazla. O takım için sürdüğüm araçların dengesi gerçekten inanılmazdı, bir [Mercedes’i] kullanmanın ne kadar iyi hissettirdiğini ve ne kadar keyifli olduğunu sadece hayal edebilirsiniz.”

“Ayrıca bu araçları kullanmak kendinize olan güveninizi de epey artırıyor. Bu, benim için temelde çok güzel ve güven verici bir deneyimdi çünkü bu araçlar tamamen performans odaklı ama aynı zamanda keyif vericiydi.” cevabını verdi.

Nikita Mazepin, Mercedes AMG F1, Barcelona testing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mazepin, geçmişteki bu deneyimlerinden biraz özlemle bahsediyor çünkü şu an karşı karşıya olduğu durum tamamen farklı. Rus pilot Haas’ta, en azından kendini kıyaslayabileceği bir takım arkadaşına sahip ve bu kişi F2’de kıyasıya mücadele ettiği eski rakibi Schumacher.

Mazepin, “Mick ve ben gayet iyi anlaşıyoruz. Takımı daha iyiye götürmek için elimizden geleni yapıyoruz ama elbette araç aynı kaldığı sürece bu çok da mümkün olmuyor. Genelde diğer araçlara kıyasla yere basma gücü eksikliğimiz oluyor ve bu özellikle yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde ortaya çıkıyor.”

“Takımdaki atmosfer şu ana kadar oldukça sağlıklıydı ve bunu aynı şekilde devam ettirmek için çabalayacağım.” dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1, talks to Mick Schumacher, Haas F1 and Ayao Komatsu, Haas Chief Engineer Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher’in, Mazepin’e karşı tek avantajı ise Ferrari’nin F1 ekosistemine olan erişimi yani arada eski araçlarla test sürüşlerine çıkıp takımın simülatörlerinde zaman geçirebilmesi. Mazepin de F1’deki öğrenim sürecini hızlandırmak için kendisinin de bu şekilde ekstra aktiviteler aradığını söyledi.

“Şu anda erişimimin olmadığı birkaç şey var ama kendime bu imkanları veya daha fazlasını sağlayabilmek için bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Araç kullanmak sadece pistte yaptıklarınızla ilgili değildir, birçok şeyi kafanızda canlandırabilirsiniz, ayrıca oldukça formda olmanız lazım ve ben günde iki kere antrenman yapıyorum ve bu beni mutlu ediyor çünkü elimden geleni yaptığımı biliyorum. Çevremdekiler de bunu görebiliyor.”

Bunun ardından ise Mick’i zorlayabilmek için yarım saniye veya daha fazla hızlanması gerektiğini bildiğini belirten Mazepin, röportajımızda ilk kez karting günlerinden beri rakibi olan takım arkadaşı hakkında iğneleyici bir şekilde konuşuyor.

“Her gün aklımda tek bu hedefle uyanıyorum. Fakat yakın gelecekte aramızda kıyasıya bir mücadelemiz olacağını kesinlikle söyleyebilirim.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, battles with Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca, pistte rakibine yetişme hedefinde oldukça kararlı olan Mazepin, bu süreçten zor bir şekilde de olsa çıkardığı derslerin olduğunu söyledi. Peki şimdi sosyal medya hakkındaki düşünceleri ne ve kendisi hakkındaki görüşleri nasıl değiştirebilir?

“Son 10 yılda oldukça popülerleşen sosyal medyada herkesin iyi ya da kötü zamanları olmuştur. Çok sevilen kişilerin bile bir noktada nefret edildiği oldu. Bu yüzden bu sporla birlikte gelen bir şey ve insanların iyi ya da kötü yönde kullanabildiği bir platform.”

“Ben hep sosyal medyanın size güven veren bir ortam olmadığını biliyordum ama şu an sadece işime odaklanıyorum. Eminim ki Formula 1’de geçireceğim yıllarla birlikte sonuçlarım düzelecektir ve bunlar da değişecektir.”

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

22 yaşındaki pilot, zaman açısından avantajlı olsa da F1’deki hem online hem de pist üzerindeki deneyiminin kendisini olgunlaştırdığını düşünüyor mu?

“Kesinlikle, bu benim için sorunsuz bir yol olmadı ama hayat zorlaştığında en çok o zaman öğreniyorsunuz. Kendi kariyerimde oldukça başarılı olduğum yıllar oldu ama bazı yıllar ise çok zordu. Bu zor deneyimler, bana galibiyet kazanmaktan daha fazla güç verdi.”

“Motor sporlarında çoğu şey psikolojinizle alakalı ve bu anlar beni daha güçlü yaptı çünkü neticede ben de bir insanım. Sizden ya da bunu okuyan insanlardan bir farkım yok.”

Mazepin’i diğer rakiplerinden farklı yapan bir nokta hâlâ eğitim görüyor olması. Kendisi, Moskova Devlet Üniversitesinde 4. sınıf öğrencisi ve açıkça eğitim hayatında önemli bir yer tutuyor.

"Eğitim, asla vazgeçmediğim bir şey ve diğer birçok sürücünün yaptığı gibi eğitimden asla vazgeçmedim. Okulu bitirdim, sonra İngiltere’de bir koleje gittim ve şimdi tekrar üniversiteye geri döndüm. Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlara erişimimiz arttığı için çok şanslıyım, bu da dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan [derslere] katılmayı kolaylaştırıyor.”

"Sanırım bir şey istiyorsan bunun için zaman yaratman gerekir, aksi takdirde hiçbir mazeretin olamaz. Çok motiveyim ve [eğitimim] şu anlık iyi gidiyor."

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mazepin, başlangıçtaki zorluklara rağmen F1 kariyerinde başarıya ulaşmaya kararlı. Şu anda en geride olan sürücü olduğunu ve tek yolun ilerlemek olduğunu kabul ediyor, peki haksız mı?

"Ben ve bana yakın olan insanlar da tam olarak böyle düşünüyor."

"Bu durum sadece daha iyiye gidebilir ve bu noktadan sonra daha iyi bir hale gelecektir. Sonuçta, yaşam ve spor bununla ilgilidir, zorluklarla yüzleşmek ve bunların üstesinden gelmek. Bu yüzden insanlar sporu izlemeyi sever."

“Eğer herkes her zaman iyi olsaydı, pazar günleri bir yarışı izlemek için uyanmanın bir anlamı kalmazdı, değil mi?"

Mazepin, ayrıca 2022'yi Haas ekibi ve kendisi için yeni kurallar devreye gireceğinden rakipleriyle daha eşit bir rekabet ortamı için büyük bir fırsat olarak görüyor.

Mazepin, "Takım olarak, bu yıldan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, bunu dört gözle bekliyorum ancak öte yandan Ferrari ve Haas'ın, birçok kaynağını 2022 için kullandığını biliyorum."

"Bu takımın gerçekten daha iyi sonuçları ve takımlar şampiyonasında dördüncü veya beşinci olduğu yere geri dönmeyi hak ettiğini, buraya boşuna gelmediklerini düşünüyorum. Haas ve bunun için çalışan herkesle aynı yolda olduğum için çok heyecanlıyım. " dedi.