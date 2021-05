Mazepin: ''İyi sonuçlarla birlikte kamuoyunun görüşlerinin değişeceğine eminim''

2021 sezonun bütün çaylakları, kısa Formula 1 kariyerlerinde belli başlı zorluklarla karşılaştı fakat Mazepin, ilk 4 yarış geride kalırken çaylaklar arasında en çok zorlanan pilot oldu.

Diğer çaylaklardan Yuki Tsunoda, Imola'daki sıralama turlarında bariyerlere girdi ve Mazepin'in takım arkadaşı Mick Schumacher ise Imola'da güvenlik aracı arkasında kaza yaptı fakat Mazepin, Bahreyn Grand Prix'sinin ilk 30 saniyesinde yarış dışı kalması ve diğer hafta sonlarında attığı spinlerle birlikte göze çarpan pilot oldu.

Milyarder babası Dmitry sayesinde ortaya çıkan ayrıcalıklı geçmişi, kış aylarında Instagram hesabından paylaştığı tartışmalı video ile birleşince Mazepin'in Haas ile anlaşması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, konu hakkında ''Şüphe duyanlar... her zaman karşı fikir duyanlar olacak. Nasıl düştüğünüz değil, nasıl ayağa kalktığınız önemlidir.'' demişti.

Mazepin, çoğunluğun onun hakkında oluşturduğu düşünceleri değiştirmesi gerektiğinin farkında. Motorsport.com ile gerçekleştirdiği özel röportajında, Formula 1 hayatına yaptığı zor başlangıç hakkında konuşan Mazepin, şu ifadeleri kullandı: ''Kolay değil ama dürüst olmak gerekirse kolay olmasını da beklemiyordum.''

''Dünya'daki herkes için 20 koltuk bulunuyor, buradaki seviyenin ve beklentilerin çok yüksek olmasının bir nedeni var. F1 şu açıdan çok özel: Mücadele ettiğiniz pozisyon ne olursa olsun, herkes çok iyi. Yani ister 1. sıra isterse de 20. sıra için savaşın fark etmez, işiniz her zaman zor olacak.''

''Bu benim için yeni bir şey ve elbette araçlar oldukça farklı, F2 ve F3 araçları çok daha küçüktü.''

Mazepin, Formula 1'e, alt kategorilerde geçirdiği 7 senenin ardından geldi. Rus pilot, bu 7 senelik zaman diliminde iki kez Formula 2'de yarış kazanarak şampiyonayı 5. sırada tamamladı. 2018'de katıldığı GP3'de ise 4 yarış kazanırken, şampiyonayı 2. sırada tamamladı.

Onunla alt kategorilerde çalışan insanlarla konuştuğunuzda, onlar size Rus kabuğunun altında oldukça eğlenceli bir insan olduğunu söyleyecektir.

Mazepin, belki de saf yetenek açısından en yetenekli pilot olmasa da oldukça sıkı çalışıyor. Ayrıca kendisi, ona verilen tavsiyelerden öğrenerek tur zamanlarını geliştirmede oldukça iyi. Bu özelliği onun alt kategorilerde önde yarışmasını sağladı.

Mazepin'in, sezon öncesi testlerinin sadece 3 güne düşürülmesi ve cuma günleri gerçekleştirilen antrenman seanslarından 30 dakika alınmasını, araca hızlı alışamamasına bahane olarak gösterebileceğini düşünebilirsiniz ancak o, bunu kabul etmiyor.

Konu hakkında konuşan Mazepin, ''Formula 2'de 45 dakikalık tek bir antrenman seansımız vardı ve bu seansta tek bir lastik hamuru kullanabiliyorduk. Sıralama turlarında da başka bir hamur kullanmak zorundaydık.''

''Yani F2'den gelen çaylak arkadaşlarımla daha zor senaryolarda bulunduk. En azından F1'de sıralama turlarından önce daha fazla tur atabiliyorsunuz.'' dedi.

Bunu söylemekle birlikte Mazepin, F2'den F1'e geçişi oldukça zor buldu ve takım arkadaşı Schumacher ile arasındaki büyük bir hız farkı var. Mazepin, hafta sonunun başında çok geride kaldıklarını düşünüyor.

''Araç ile çalışmak çok zor olduğundan hafta sonuna hep 1. antrenman seansında olmak istediğimiz yerden daha geride başlıyoruz. Yarış hafta sonunun sonuna geldiğimizde hep elimizdeki bilgilerin 1-2 seans daha geç geldiğini fark ediyoruz. Yarış bittiğinde, elimizdeki bilgilerle 1. antrenman turlarına gidebilseydik 1 adım önde olurduk ama eminim ki bu herkes için böyledir.''

“Bu sporun doğasında var. Her zaman pazartesi günleri pazar günkü yarışta neleri daha iyi yapabilirdin, bilirsin.''

Nikita Mazepin, Haas VF-21, climbs out of his car after a crash on the opening lap

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images