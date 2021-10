Mazepin: "İlk kez bir F1 yarışını Türkiye'de canlı seyrettim"

Nikita Mazepin, tıpkı Mick Schumacher gibi Türkiye'de ilk kez piste çıkacak ve İntercity İstanbul Park pistinin tadına bakacak.

Yarış öncesi konuşan Mazepin şöyle dedi: "Daha önce bu pistte yarışmadığım için Türkiye'de beni ilginç bir deneyim bekliyor. Simülatörde çalışamayacağım için, pistin nasıl olduğunu doğrudan pist üstünde öğrenmem gerekecek. Yine de oraya gitmek harika."

"Her iki sürücümüz de tekrar yeni bir pistte sürüş yapacak ve yaklaşımımız aynı kalacak. Daha önce, yarışmadıkları pistlerde sürüş yaptılar ve bu görevle iyi baş ettiler, bu yüzden şimdi de iyi bir iş yapacaklarına eminim."

Mick Schumacher, Haas F1, with Ferrari mechanics on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images