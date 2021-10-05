Mazepin: "İlk kez bir F1 yarışını Türkiye'de canlı seyrettim"

"Hayatımda ilk kez bir yarışı Türkiye'de canlı seyretmiştim. Babam beni yedi veya sekiz yaşındayken yarışa götürmüştü. Bu hafta sonu anılarım canlanacak ama yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Pist hakkında bildiklerime bakarsam, buradaki piste çok yüksek bir yol tutuşu yok ama Formula 1'in özelliği şu: Pisti ne kadar çok kullanırsanız yol tutuş o kadar artıyor. Umarım eğlenceli olur. Formula 1 pistleri, şampiyonanın ve FIA'nın oldukça yüksek gereksinimlerini karşılıyorlar, bu yüzden Türkiye'de sürüş yapmak ilginç olacak."

Schumacher ise kendilerini ilginç bir hafta sonu beklediğini düşünüyor.

"Pistle ilgili deneyim eksikliği, takımla beraber iyi şekilde hazırlanmamız gerektiği anlamına geliyor. Geçen seneden gelen tecrübe ve telemetri verilerimiz var. Görüntüleri analiz edip yarış hafta sonu için hazırlanabiliyorum.

"Henüz piste çıkmadık, bu yüzden ne kadar rekabetçi olacağımızı bilmiyoruz. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım bu, diğerleriyle aramızdaki farkı kapatmak ve belki de onlarla savaşmak için yeterli olur."

Gunther Steiner ise, pist yüzeyiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Pistin yüzeyi hakkında konuşursak, bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını duydum. Bu yüzden tutuş seviyesi daha yüksek olmalı. Hava durumuna gelirsek, onu değiştirmek benim elimde değil ve eğer yağmur yağarsa, öyledir."

"Her iki sürücümüz de tekrar yeni bir pistte sürüş yapacak ve yaklaşımımız aynı kalacak. Daha önce, yarışmadıkları pistlerde sürüş yaptılar ve bu görevle iyi baş ettiler, bu yüzden şimdi de iyi bir iş yapacaklarına eminim."