Mazepin: "Formula 1'e iyi şekilde hazırlanmam gerekiyor"

Bu yıl Formula 2'yi ilk beş içerisinde tamamlayan isimlerden üçü Formula 1'e geçiş yapacak.

Mick Schumacher, Haas'la Formula 1'e adım atarken, Yuki Tsunodo da AlphaTauri ile spora giriş yapacak.

Diğer tarafta sezonu beşinci bitiren Nikita Mazepin, Haas'ta Schumacher'in takım arkadaşı olacak.

Rus pilot hakkında pek çok soru işareti var ve karıştığı son skandallar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

FormulaPassion'a konuşan Mazepin, "Michael Schumacher'e her zaman hayran kaldım, babamın bana verdiği ilk kask Alman pilotun kaskının bir kopyasıydı."

"Sonrasında tabii ki büyüdüm: 12 yaşından itibaren, kimseye karşı belirli bir hayranlık duyduğumu söyleyemem."

"Formula 1'e geçiş yapacağım için mutluyum. Aracın rekabet gücü bir kenara, orada yarışıyor olmak heyecan verici olacak."

"Kariyerimin bu noktasında, aracın iyi olup olmadığını tartışmanın tamamen farklı bir konu olduğunu düşünüyorum. Takımın zor bir yıl geçirdiğinin farkındayım."

"Amacım F1'e en iyi şekilde hazırlanabilmek. Araç alışkın olduğumdan çok farklı."

"Ek olarak takvim de çok yoğun olacak. Bunlar beni bekleyen zorluklar ve üstesinden gelmeye konsantre olmalıyım." dedi.

Mazepin, 99 numara ile yarışmak istediğini ama o numaranın Antonio Giovinazzi tarafından zaten alındığını belirtti.

“Evet, bu doğru. Neredeyse her zaman bu numarayı kullandım. İstediğim numara o, ama bunun mümkün olmayacağını biliyorum, çünkü Antonio zaten bu numarayı almış durumda."

"Bu yüzden yakın gelecekte alternatif seçeneklere bakacağım."