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Mazepin: "Hatalar yaptım ama bunlardan dersler çıkardım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, pek çok konuda farklı hatalar yaptığını ve bunlardan çok çabuk dersler çıkardığını söyledi.

Mazepin: "Hatalar yaptım ama bunlardan dersler çıkardım"

Mazepin, bu sezon Formula 2'den Formula 1'e geçti ve Haas takımıyla yarışmaya başladı. Babasının Uralkali şirketi de, bu kapsamda Haas'ın ana sponsoru oldu.

Hem bu durum hem de Rus sürücünün Instagram hesabından yayınladığı video, sezon öncesinde Mazepin'e karşı önyargılar oluşmasına yol açtı. Hatta taraftarlar o kadar sinirlendi ki sezon öncesinde #SayNoToMazepin hashtag'i bile açıldı.

Rus sürücünün sezonun ilk bölümünde yaptığı hatalar ve diğer sürücülerle yaşadığı birkaç olay, genç sürücünün imajını daha da kötü gösterdi. Ancak son dönemde bu imaj giderek düzelmeye başladı.

Mazepin hatalar yaptığı konusunda hemfikir ancak bunlardan dersler çıkardığını söylüyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mazepin, imajını hak edip etmediği sorulduğunda, "Söylemesi çok zor. Herkesin her şey hakkında bir fikri var.

"Benim hakkımda konuşanların yüzde 99'u, bunu televizyonda veya sosyal medyada gördüklerine göre yapıyorlar. Hiçbirisi benimle daha önce tanışmadı. Onların görüşü benim için tamamen alakasız."

"22 yıldır birlikte yaşadığım babam ve diğer insanlarla beraber, birbirlerine çok yakın olan bir ailede büyüdüğüm için çok şanslıyım. Benim için önemli olan tek görüş onlarınki."

"Hatalar yaptım ve hepimiz gibi hatalar yapmaya da devam ediyorum. Daha önce bahsettiğim gibi, bunu yaptığım zaman cezasını çekiyorum ve bir daha yapmamam söyleniyor. Böylece öğreniyor ve gelişiyorum."

"Her zaman, bir önceki günden daha iyi olduğumu söyleyebilirim."

"Fakat ben bir insanım ve hata yapabilirim. Spin atabilirim, kaza yapabilirim, bir turda sorun yaşayabilirim. Fakat gelişmek için çaba gösteriyorum." dedi.

F1'in beklediğinden daha zor olup olmadığı sorulduğunda Mazepin, "Kesinlikle evet." cevabını verdi ve ekledi: "Sezon öncesinde oldukça cesaret verici testler yaptım. Sonra hepimizin bildiği gelişim sorunları ortaya çıktı. Formula 1'e yaptığınız başlangıçlar, kaçınılmaz olarak özgüveninizi düşürüyor ve onu yeniden yakalamak vakit alıyor."

"Kesinlikle beklediğimden daha zor, ama aslında zor olan hayatın kendisi."

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