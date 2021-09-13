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Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

Haas pilotu Nikita Mazepin, Mick Schumacher'e temas edip takım arkadaşının spin atmasına yol açmasının ardından hatası nedeniyle Alman pilottan özür diledi.

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

2021 İtalya Grand Prix’inde, yarışı son sıralarda götüren Haas pilotları Mazepin ve Schumacher arasındaki gerginlik tüm hızıyla devam etti.

Yarışın sonlarına doğru Mazepin, aracını doğru şekilde konumlandıramadı ve Schumacher’e temas edip, Alman pilotun spin atmasına yol açtı.

Bakü’de Haas ikilisi arasında tırmanmaya başlayan anlaşmazlıklar silsilesi, Zandoort’ta bir adım daha ileri gitmişti.

Haas patronu Guenther Steiner, ikiliyle çokça kez uyum ve anlaşma sağlamaları konusunda konuşmuştu.

Bugünkü Monza Grand Prix’sinde temas yaşayan Haas ikilisi, bu sefer olayı barışçıl yollarla halledeceğe benziyor.

Temasın sebebi sorulduğunda Mazepin, "Pitten yeni çıkmıştım ve iyi bir dengeye sahiptim. Mick’ten daha hızlıydım. Erken fren yaptığını gördüğümde atak yapmak istedim. Hareketimin başarısız olacağını fark ettiğimde ondan uzaklaşamadım ve temas ettik. Savunulacak bir yanı yok ve Mick’ten özür diliyorum." dedi.

Mick ile olan ilişkilerinin hararetli gidişatına bu kazanın nasıl bir etkisi olacağı bilinmiyor.

Ancak Mazepin oldukça iyimser görünüyor.

Rus pilot, "Evet, işin o kısmı kolay. Tamamen benim suçumdu ve cezayı da hak etmiştim. İleride Mick de çok sayıda hata yapacak, ben de çok sayıda hata yapacağım. Çok fazla zaman kaybetmeyip hemen yarışa dönebildiği için çok sevindim." dedi.

Yarışı 15. sırada bitiren Mick Schumacher de takım arkadaşı hakkında olumsuz bir şey söylemedi.

Mick, "Evet, Nikita benden özür diledi. Ancak henüz kazanın görüntülerini görmedim. Önce gidip kaza görüntülerine bakmam lazım. Böyle şeyler olabiliyor. Birbirimizle yakın yarışıyoruz. Eğer aracınızın yere basma gücü düşükse böyle şeyler daha kolay başa gelebiliyor."

"Birbirimizle iyi geçinmemiz, takımı daha ileriye taşımak için çalışmamız lazım. Barışçıl yollar böyle durumlar için her zaman daha iyidir." dedi.

Sonrasında gününü yorumlayan Mick, "Genel olarak pozitif bir gündü. Takımla iyi iletişim kurduk, doğru stratejiyi kullandık ve elde etmek istediğimiz şeyler de bunlardı." açıklamasını yaptı.

 Sebastian Vettel’le yaşadığı ufak temasın ardından, Vettel’in virajı geniş aldığı için aynasında onu görmediğini ama durumu iyi kurtarıp birbirlerini anladıklarını ifade etti.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı

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