Mazepin: “Hamilton ile yaşadığım tehlikeli an, sprey sebebiyle oldu”

Haas sürücüsü, İstanbul Park’ta ıslak zeminde gerçekleştirilen yarışa en arkalardan başladığı için, spreyden en çok etkilenen sürücülerdendi.

Mazepin, pist yüzeyinden su ile beraber fışkıran tozla beraber spreyin daha da kötü bir hal aldığını ve görüşü daha da azalttığını belirtti.

Mazepin, 28. turda Hamilton’dan tur yemek üzereydi ancak Rus sürücü, arka düzlükte tam gaz dönülen virajda rakibini sprey sebebiyle görmedi ve önünü kapattı. Hamilton bunun üzerine ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

FIA yarış direktörü Michael Masi, bu olayı izledi ancak inceleme başlatmaya gerek duymadı.

Mazepin bu konuda, “Öncelikle, Lewis için çok üzgünüm. Aynalarda hiçbir şey göremediğim konusunda takıma şikayet ediyordum ve diğer araçların nerede oldukları konusunda düzgün bir rehberliğe ihtiyaç duyuyordum.”

“Türkiye’deki sprey, en temiz sprey değildi. Kaskınıza gelip konuyor ve kuruyordu. Bu yüzden kör gibi sürüyordum.”

“Size tur bindiren, hatta iki kez tur bindiren araçların olması bu sebeple felaketti. Sorun yaşamadan kurtulduğumuz için mutluyum, ancak Lewis’le görüşüp özür dileyeceğim.” dedi.

Tsunoda da aynalarında net bir görüntünün olmadığını ve arkasında biri olduğu zannettiği için zorlayınca 9. virajda dışarı taşıp spin attığını söyledi.

Yardımcı editörler: Alex Kalinauckas ve Luke Smith

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images