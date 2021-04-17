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Formula 1 / Son dakika

Mazepin, Haas'ın arka dengesinden rahatsız

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, Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, yaşadığı olayların ardından aracın arka dengesinin yeterince iyi olmadığını dile getirdi.

Mazepin, Haas'ın arka dengesinden rahatsız

Haas pilotu Nikita Mazepin, Bahreyn'de neredeyse tüm seanslarda spin atmış ve yarışın daha henüz ilk turunda kaza yapıp yarış dışı kalmıştı.

Haas pilotu, Imola'daki yarışın ilk antrenman seansında spin attı ve ardından seansın sonunda bir başka spin daha atarak kaza yaptı.

Rus sürücü, günü takım arkadaşı Mick Schumacher'den yarım saniye geride tamamlasa da, kendisi için iyi bir gün olduğunu dile getirdi.

Mazepin, "Bana göre olumlu bir gün geçirdik. Gerçekten araç hakkın çok fazla şey öğrendim. Aracı nasıl sürmek istediğimi anlama açısından takımla beraber ileriye doğru büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. İlk seansta çok iyi bir sıralama simülasyonu yaptım ve mutluyum."

"Elbette hatalar oluyor, bir lastiğiniz dışarı çıktığında geri dönüşü olmuyor. Genel olarak ilk iki seans çok iyi gitti ve artık üçünce seansa bakıyoruz. Bu hafta sonu gelişmeye devam etmem gerekiyor."

"Kişisel düşüncem, eğer herkes iyi bir iş yaparsa ve özel bir şey yoksa, ikinci bölüme kalmamızın çok zor olacağı yönünde. Belki yağmur yağarsa, durum daha kolay olabilir, bilmiyorum. Fakat şu anda piste kalmak oldukça zor fakat elimden geleni en iyisini yapıyorum. Temel sorun aracın arka tarafındaki tutarsızlık."

"Elbette bunu çözmek için yapabileceğimiz şeyler var ama bunu yapmanın da bir bedeli var. Yani arka dengeyi artırırsanız, ön tutuşu kaybediyorsunuz. Bu yüzden her ikisini de yönetmek gerekiyor. Ayrıca bu araç, Formula 2'nin çaylaklara sunduğundan çok daha zor. Fakat mazeret aramıyorum ve bunun üstesinden gelmeliyim." dedi.

Gunther Steiner, Mazepin'in biraz fazla zorladığını ve bunun da kendisini olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Buna katılıp katılmadığı sorusuna, "Evet, Guenther'in de dediği gibi belki de biraz fazla zorluyorum, çünkü bunu seviyorum. Yapabileceğimin en iyisini yapmak ve ardımda hiçbir şey bırakmamak istiyorum. Genel olarak hayatımın doğasında bu var. Yatağa uzandığımda çeşitli yerlerde zaman bıraktığımı düşünmek istemiyorum."

"Dengenin hâlâ çözülmesi gerekiyor, ancak bunun için elimizde üçüncü antrenman seansı var. Şimdi tamamen sıralama turlarına odaklanmış durumdayım." cevabını verdi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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