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Formula 1 Haberler

Mazepin, Haas'ı mahkemeye veriyor

Eski Formula 1 pilotu Nikita Mazepin, 2022 sezonunun başında anlaşmasını feshettikten sonra maaşını ödemeyen Haas'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.

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Mazepin, Haas'ı mahkemeye veriyor
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Rus basınına konuşan Nikita Mazepin, Haas'ın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle anlaşmasını feshettikten sonra kendisine hâlâ maaşını ödemediğini açıkladı.

Bu yüzden, borçlu olduğu ücreti ödemesi için takıma dava açtı ve yine Formula 1 tarafından iptal edilen Rusya Grand Prix'si için organizatörlere yapılan ödemeyi örnek göstererek, takımın bu davranışının "suç" olduğunu söyledi.

Rus pilot, "Anlaşma fesih edildiğinde Haas'ın 2022 için bana ödemediği bir maaşı vardı ve hâlâ ödemediler."

"Bilgilerime göre Formula 1, Rusya Grand Prix'sini iptal ettikten sonra Rosgonki'ye para ödedi ve böylece bir örnek oluşturdu. Ne yazık ki herkes bunu örnek almıyor." dedi.

Haas, 2022 sezonu başlamadan haftalar önce Rus pilotu kovdu ve Mazepin'in babasına ait olan Uralkali şirketi ile sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

Mazepin, "Ben sadece anlaşmaya bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerçeğinden bahsediyorum. Ayrıca iki ayrı anlaşmamızın olduğunu da anlamalısınız."

"İsim sponsoru Uralkali ile anlaşmayı bozmanın benim takımdaki geleceğime doğrudan bir etkisi olmadı."

"Yani iki ayrı karar verdiler. Ben herhangi bir para görmedim, bu yüzden mahkemeye gidiyoruz." dedi.

Mazepin takımdan ayrıldığı dönemde sosyal medya üzerinden hayal kırıklığını dile getirmiş ve FIA'nın prosedürlerine uygun bir şekilde yarışmaya razı olacağını belirtmişti.

Bu prosedür, Rus atletlerin ülkeleri veya ülkelerinin son zamanlardaki yaklaşımlarını herhangi bir şekilde desteklemeyecekleri konusunda bir anlaşmayı kapsıyordu.

Fakat Mazepin herhangi bir doküman imzalamadığını çünkü Haas'tan 24 saatten az bir süre içinde kovulduğunu söyledi.

Haas takımından bir kaynak, aslında Uralkali'nin takımın itibarını zedelediğini için iptal edilen anlaşma kapsamında takıma borçlu olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, zaten Haas'ın herhangi bir borcu olsa dahi Mazepin ailesine yaptırım uygulandığı için yasal olarak bir anlaşmaya varılamaz.

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