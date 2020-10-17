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Formula 1 / Son dakika

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

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Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir
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Son çıkan haberlere göre Sergio Perez, Haas ile görüşmelerin Nikita Mazepin'in girişimi nedeniyle boşa çıkmasının ardından Williams'ta George Russell'ın koltuğuna geçebilir.

Perez'in Racing Point'teki 2021 koltuğunu Sebastian Vettel'e kaptırmasının ardından Haas'a geçebileceği iddia ediliyordu. Görüşmeler ileri seviyeye gelse de Formula 2'de mücadele eden Nikita Mazepin'in babası Haas ile görüştü ve Rus sürücünün Haas ile anlaşmaya yakın olduğu düşünülüyor.

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Bunun sonucunda Perez için B planı yani Williams ihtimali devreye girdi. Bu, birkaç ay önce adı Mercedes ile anılan ancak Williams'ın eski sahipleri tarafından takımda tutulan Russell'ın sürpriz bir sonuçla karşılaşabileceği manasına geliyor. Williams'ın yeni sahipleri, Perez'in destekçilerinden gelen teklifi değerlendiriyorlar.

Russell'ın adı bu yaz Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerine anılıyordu. Mercedes, gelecek sene Lewis Hamilton'ın yanında Russell'ı yarıştırmayı, Bottas'ı ise yeni Aston Martin projesine kaydırmayı planlıyordu. Ancak iddialara göre Russell için bu ihtimal, Williams'ın Russell'ı takımda tutma seçeneğini devreye sokmasıyla ortadan kalktı.

 

Claire Williams'ın takımın satışı için yaptığı görüşmelerde, genç yıldız Russell'ı elinde tutarak pazarlığı güçlendirmeyi planladığı düşünülüyor.

Williams, takımın satışından 6 hafta önce yani 16 Temmuz'da Russell ile 2021'de mücadele edeceğini duyurdu.

Russell için kısa vadeli geleceği açıktı. Bu anlaşma ile Williams'ta 3. sezon mücadele edecekti. Her şey yolunda görünüyordu ancak Eylül ayının sonunda Mazepin ekibinin padokta fırsatları değerlendirmeye başlamasıyla ortalık karıştı. Mazepin'in Perez'in hedefinde olan Haas ile anlaşmaya yakın olduğu düşünülüyor.

Russell'ın Williams ile anlaşması olsa da, takımın yeni sahipleri kontrolün değiştiğini savunarak eski anlaşmaları gözden geçirebilir. Bu durumda Perez'in getireceği maddi destek, kendisine Russell'ın yerini verebilir.

Önümüzdeki günler, Russell'ın 2021 koltuğuna sahip olup olmayacağını ortaya çıkaracak gibi görünüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Sergio Perez
Editör Abdullah Çelik

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