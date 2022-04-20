Mazepin, Haas/Uralkali tartışmalarıyla ilgili F1'in "değerlerini" sorguladı

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Haas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, Rus sürücüsü ile sezon başlamadan önce anlaşmasını bitirmişti.

Haas, Mazepin ve onun destekçileri ile devam etmenin olası olmadığını düşündü ve bu yüzden, Mazepin'in babası Dmitry tarafından yönetilen Uralkali şirketi ile isim sponsorluğu anlaşmasını da sonlandırdı.

Uralkali, sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin hemen ardından 2022 sezonu için önceden verilen ücretin geri ödenmesini istedi.

Fakat Haas, 13 milyon doları geri ödemeyeceğini açıkça belirtti ve kar kaybının telafisi için 8.6 milyon dolarlık ödeme talep etti.

Bu tartışmaların ardından Haas'ın Uralkali ile yeniden ortaklık kurması olası görünmüyor ancak Mazepin, F1'e geri dönme umudunu koruyor.

Fakat gelecekteki seçeneklerini değerlendirmeden önce, takımların nasıl davranacaklarının sorgulanması gerektiğini düşünüyor.

CNN'in Quest means business programına konuşan Mazepin, Rus savaşına karşı tarafsız bir yaklaşım sergilemesinin, F1'e potansiyel dönüşünü etkileyebileceği önerilerini önemsemedi.

Mazepin, "Herkesin konuşmaya veya konuşmamaya hakkı var. En yüksek yönetim organı olan FIA, tarafsız kaldığım sürece yarışmama izin verdi."

"Fakat en büyük sorunun, takımların anlaşmaya uymadan sponsorluk parasını tutmalarına izin verilen spora geri dönmek olduğunu söyleyebilirim. Hatta Rusya'dan para istemediklerini söylemelerine rağmen daha fazlasını talep ediyorlar. Bu yüzden emin değilim ama sporun değerlerinin bundan sonra sorgulanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mazepin, F1'de yapacak daha fazla şeyi olduğunu ve 2021'deki çaylak sezonunun Haas'ın rekabetçi olmayan bir araçla sıkıntılar yaşadığı bir döneme denk geldiğini söyledi.

İleride grand prix yarışlarında bir koltuk bulması hakkında konuşan Mazepin, "Şu anda bunu söylemek zor çünkü sorunun, işimi kaybetmem olduğunu biliyorum."

"17 yıldır F1'e girmeye çalışıyordum ve sonunda oraya geldim. Fakat bu, dünyada olanlara kıyasla çok küçük bir sorun."

"Elbette spora girmeyi çok isterim. Orada tamamlamadığım çok fazla işim olduğunu düşünüyorum. Ancak işler sakinleşene kadar beklemem gerekiyor. Ayrıca kime geri dönebileceğimi bile bilmiyorum çünkü Haas'ın yaptıklarını biliyoruz ve bence temiz oynamadılar." dedi.

Mazepin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında yorum yapmak istemese de durumun kendisi için "acı verici" olduğunu söyledi.

"Şu anda Moskova'dan olanların sadece küçük bir kısmını görebiliyorum. Bu çok acı verici ve kesinlikle hissedebiliyorum."

"23 yıldır yaşıyorum ve çok sakin bir dünyadaydım. Ancak konumum nedeniyle tarafsız olmam çok önemli çünkü ben bir sporcuyum. Tarafsız olabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sporcuların tarafsız kalmalarına yardımcı olacak bir vakıf kurdum."