Mazepin: "Haas, bu kararı tek taraflı aldı"

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya çapında Rusya'ya yönelik büyük yaptırımlar uygulanmaya başladı ve motor sporları dünyasında da önemli kararlar alınıyor.

Haas bu kapsamda, Uralkali markasının logolarını Barselona testinde aracından kaldırmıştı ve tarafların yollarını ayırması bekleniyordu.

Resmi açıklama bugün itibariyle geldi ve Haas, Uralkali ile yollarını ayırdığını doğruladı. Aynı zamanda Uralkali'nin desteğiyle takımın ikinci koltuğunda yarışan Nikita Mazepin'in kontratı da feshedildi.

Bu, Rus sürücünün artık takımla bir bağı kalmadığı ve yeni sezonda gridde yer almayacağı anlamına geliyor.

Kararın ardından bir açıklama yayınlayan Mazepin, FIA'nın aldığı son kararlara uymaya karar verdiği için, Haas'ın kararını anlayamadığını dile getirdi.

Mazepin şu ifadeleri kullandı: "Değerli taraftarlarım ve takipçilerim, F1 sözleşmemin feshedildiğini duyduğumda çok hayal kırıklığına uğradım.

Zorlukları anlıyor olsam da, FIA'nın kararı ve devam etmek için önerilen koşulları kabul etme konusundaki istekliliğim, tek taraflı olarak alınan bu kararda tamamen göz ardı edildi ve herhangi bir süreç izlenmedi.

Durumu anlamaya çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. F1'de geçirdiğim zamana değer verdim ve daha iyi bir dönemde tekrar birlikte olabileceğimizi umuyorum.

Önümüzdeki günlerde söyleyecek daha çok şeyim olacak.

Nikita."