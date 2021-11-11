Mazepin, gece kulübünde ortaya çıkan videoyu açıkladı

Geçtiğimiz Pazar günkü Meksika Grand Prix’sinin ardından sosyal medyada Mazepin’in, kendisini bir gece kulübünden çıkartmak isteyen görevlilerle tartışma yaşadığı bir video yayınlandı.

Ancak Rus sürücü, o videoda takım çalışanlarından birinin içeri alınmamasına tepki gösterdiğini ve kimse gece kulübünden atılmadan sorunun çözüldüğünü söyledi.

Mazepin, “Durum, benim açımdan oldukça netti. Kesinlikle kimse dışarı atılmadı. Mutlu değildim, çünkü takımdaki mühendislerimden biri ayrılıyordu.”

“Ben de takımdaki herkesi davet ettim ve çalışanlardan biri ne yazık ki içeriye alınmadı.”

“Ben de durumu düzelttim. Bu, üç-dört dakika sürdü. Sonrasında herkes içerideydi ve çok iyi bir parti oldu. Birkaç saat boyunca oradaydık.” dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas takım patronu Gunther Steiner ise henüz Mazepin’le görüşmediğini, ancak bundan haberi olduğunu ve küçük bir anlaşmazlıktan başka bir şey olmadığını düşündüğünü söyledi.

Steiner, “Bu, bir konu hakkında sözlü bir tartışmaya benziyor.”

“Henüz onunla konuşmadım, çünkü onu henüz görmedim. Ancak bir şeye izin verilmemiş ve Nikita da yapmak istediği şeyi açıklamaya çalışıyor gibiydi.” dedi.

Mazepin, geçtiğimiz Aralık ayında Instagram hikayelerine eklediği bir videoda, bir kadının göğsünü ellemiş ve Haas, FIA ve F1 tarafından kınama almıştı. Haas, bu olayla kendi içerisinde ilgilenmişti.

Artık her şey videoya alınıp yayınlanabildiği için sürücülerin daha zor zamanlar geçirdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Steiner, “Kesinlikle. Her ne yapıldıysa, kimin tarafından yapıldıysa videoya alınıyor.”

“Nikita’nın da bu konuda bir şöhreti var ve bu yüzden onun üzerine daha da çok oynanıyor diyebilirim. Bu yüzden bu durum, işleri onun için kolay hale getirmedi.” ifadelerini kullandı.