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Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Rus olduğum için bana bu şekilde davranılıyor"

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Mazepin: "Rus olduğum için bana bu şekilde davranılıyor"
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Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, insanların ona Formula 1'de kendisinden önce bulunan Rus pilotlara göre daha "nefret" beslediğine ve "Rusların daha farklı bir şekilde değerlendirildiğine" inandığını söyledi.

Ancak Rus pilot, medyanın Vitaly Petrov, Daniil Kvyat ve Sergey Sirotkin'e de adaletsiz bir şekilde davrandığını düşündüğünü söyledi. 

Match TV spikeri Alexey Popov'un podcastine konuşan Mazepin şunları söyledi: "Onlar üst düzey sürücüler ve haklarında söylenen bazı şeyleri hak etmediler. Ancak hayat böyle işliyor ve bu konu hakkında onların verdiğinden daha iyi bir mücadele vereceğim."

Birkaç hafta önce Mazepin'in hesabında paylaştığı bir video üzerine taraftarlar ve seçkin medya mensupları, Haas'ın 2021 sürücüsü ile yollarını ayırması gerektiği konusunda sosyal medyada kampanyalar başlatılmıştı. 

21 yaşındaki pilot aynı zamanda junior kategorilerde hem pist üzerinde hem de pist dışındaki tavırlarıyla tepki çekmişti - ve çekmeye de devam ediyor.

 

Konu hakkında konuşan Mazepin şunları söyledi: "Rusların farklı bir şekilde değerlendirilmesi benim için bir sürpriz değil. Rusya'da büyüdüm ve burada kalmak istiyorum, bu yüzden bana karşı böyle bir tutumun olacağının farkındayım ve bunu benimsedim."

"Bence benim kadar nefret ve heyecanla karşı karşıya kalan çok az sayıda Rus sürücü vardır. Peki buna hazır mıyım? Bu, hayatın bir parçası. Eğer yarışmak istiyorsanız bununla yüzleşmelisiniz."

"Ancak işin spor tarafına bakarsak - pist dışında olanlar beni ilgilendirmez. Ben evimde değilim, buraya ziyarete geldim, bu yüzden onların kurallarına uymak zorundayım."

"F1'e girdiğinizde size neredeyse sadece tek bir fırsat verildiğini biliyorum ve bu yüzden farklı bir şey yapmayacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Efe Kahya

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