Mazepin: "Fırsat çıktığı anda F1'e döneceğim"

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2022 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen ilk kış testinde Haas'la piste çıkan Mazepin'in F1 rüyası, bu testten kısa bir süre sonra sona erdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Haas, hem Rus sürücü hem de Rus sponsoru Uralkali ile bağlarını koparma kararı aldı.

23 yaşındaki sürücünün F1 kariyeri, sadece bir sezonun ardından artık sona ermiş gibi görünüyor fakat kendisi F1 umudundan vazgeçmiş değil.

Match TV'ye konuşan Mazepin, "Karşıma çıkan ilk fırsatta hemen direksiyona geçeceğim. Hayatta bazen mucizeler olabiliyor."

"Dört ay önce her şeyin bu kadar çabuk değişeceğini hayal dahi edemezdim. Dört ay sonra benim için her şeyin düzeleceğini hayal dahi edemiyorum ama umarım öyle olur..."

"Her şey mümkün. Magnussen bir yıl ara vermesine rağmen çok iyi durumda ve neler yapabileceğini gösteriyor. Onun başarı hikayesini tekrarlama niyetindeyim." dedi.

Mazepin, spordan yrıldıktan sonra Haas'tan ya da F1 gridinden kimin kendisiyle iletişime geçtiği sorusuna, "Şimdiye kadar kimse bana yazmadı."

"Neden biri bile benimle iletişime geçmedi bilmiyorum. Fakat bir mekaniker ya da yakın çalıştığım biri gönderildiğinde, ona ya da yönetime karşı tavrım ne olursa olsun hep WhatsApp'tan mesaj atarım." cevabını verdi.

Mazepin, eski takım arkadaşı Mick Schumacher'in performansı hakkında ise çok fazla konuşmamayı tercih ediyor.

Rus pilot, "Aldığı sonuçlar ortada. Ekleyecek hiçbir şeyim yok." dedi.