Mazepin, F1'e dönüş şansını artırmak için farklı bir bayrak kullanmayacak

Haberi dinle

Rus sürücü Sergey Karyakin haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rus pilotların Ukrayna'da devam eden savaşı kınadıklarına dair yazılı bir açıklama yapmadan Dakar Rallisi gibi uluslararası yarışlara katılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Haber sitesi, bir başka Rus pilot Konstantin Zhiltsov'un yarışlara katılabilmek için spor vatandaşlığını İsrail ile değiştirdiğini bildirdi.

Ancak bu, Formula 1'e dönüş ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına gelse bile Mazepin'in izlemek istediği bir yol değil.

Mazepin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sadece dokuz gün sonra Haas tarafından görevden alındı ​​ve yerine Kevin Magnussen getirildi. Takım, ayrıca Mazepin'in babasına ait olan isim sponsoru Uralkali ile işbirliğini de bitirdi.

FIA ve F1, Rus ve Belarus pilotların tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin verileceğini açıkladı. Mazepin kabul ettiğini iddia ediyor ama görünüşe göre durum böyle değil.

Mazepin, “İnsanları kınayamayız.”

“Biz sporcuyuz. Herkesin bir tercihi vardır ve buna saygı duymak gerekir.”

“Sadece Zhiltsov değil, Robert Shwartzman da aynısını yaptı. Soru daha çok kişisel görüşlerle ilgili.”

“Spor için ülkenizden vazgeçmek isteyip istemediğiniz ve bunun sizin için daha önemli olup olmadığından daha fazlası. Herkes kendine göre seçim yapar ama ben bunu yapmayacağım.”

“Kariakin'in söyledikleri benim için sürpriz olmadı. Belgeyi ilk alan bendim ve Mart ayının başlarında çok net bir şekilde inceledim. Bu herkesin kararı.”

“Sporcuların tarafsız olma fırsatına sahip olmasını çok isterim, bunun için savaşırım. Sergey'i çok iyi tanıyorum, durumunu biliyorum ve saygı duyuyorum.” dedi.

Temmuz ayında Mazepin, eski işvereni Haas'ın ödenmemiş ücretler nedeniyle dava açtığını duyurdu.

Formula 1'deki tek sezonunu 21. bitiren Rus pilot; Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya Grand Prix’sinin Formula 1 takvimdeki yerini kaybetmesinin ardından takvime geri dönmesini umduğunu da dile getirdi.

Mazepin, “Büyük bir üzüntüyle haberi aldım, her şeyin bu noktaya geldiğini fark ettim.”

“Çok üzgünüm. Rusya'da piste çıktığımda yaşadığım o harika duyguları hatırlıyorum.”

“Umarım pilotlar ve seyirciler bunu en kısa zamanda tekrar deneyimleyebilir. Ancak işler hem olumsuz hem de olumlu yöne çok hızlı bir şekilde değişebilir. En iyisini umuyorum,” dedi.