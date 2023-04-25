Mazepin, F1'e dönme mücadelesinde Kanada'ya dava açtı

24 yaşındaki Rus sürücü, 2022 Mart ayında Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesine kadar Haas ile anlaşmaya sahipti. Mazepin, takımdan gönderilme kararı verilene kadar bile takım içerisinde tamamen görmezden gelindiğini söyledi.

Rus sürücü, daha sonra Mayıs 2022'de Kanada'nın yaptırım listesine dahil edildi. Bu listede baba Mazepin, Chelsea futbol takımının eski sahibi Roman Abramovich gibi isimler de yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan isimler, bu listeye eklendiler.

Mazepin, F1'e dönmenin yollarını aradığı bu günlerde Kanada Federal Mahkemesi'nden Dışişleri Bakanı Melanie Joly'ye kendisini yaptırımlar listesinden çıkarması talimatını vermesini istiyor.

Ayrıca, mevcut durumu Kanada'da veya Kanadalılarla çalışmasını engellediği için Mazepin, Kanada'da yarışabilmesi için kendisi adına geçici bir karar verilmesini talep ediyor.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Fox Sports'a göre, Mazepin'in başvurusunda kendisini "Ukrayna'nın maruz kaldığı saldırganlıkla hiçbir şekilde ilgisi olmayan genç bir sporcu ve profesyonel motor sporları sürücüsü" olarak tanımladığı belirtiliyor.

Mahkeme belgeleri, yaptırımların Mazepin'in yakında F1'e dönme hakkını 'feci bir şekilde azalttığını' çünkü Kanada Grand Prix'sinin en az 2031'e kadar takvimin bir parçası olarak kalacağını iddia ediyor.

Avrupa Birliği'nde Mazepin'e karşı benzer yaptırımlar uygulanıyordu ancak AB Genel Mahkemesi tarafından kendisine geçici izin verildi.

Mazepin, Haas'a 2021'de Amerikan takımı mali açıdan sıkıntılı durumdayken katılmıştı.

Anlaşma kapsamında, Rus gübre üreticisi Uralkali isim sponsoru olarak Haas'a getirildi ve ayrıca Rus bayrağının renkleri araca eklendi.

Dmitry Mazepin, Uralkali'de 5,6 milyar dolarlık bir hisseye sahipti ancak yaşananlar sonucunda hem sponsorluk anlaşması hem de Mazepin'in yarışması yönündeki anlaşma fesih edildi.

Mazepin pist üstünde pek parlak değildi. Rus pilot, 22 yarışın 18'inde sonuncu olurken, yalnızca bir kez takım arkadaşı olan Mick Schumacher dışında birisini mağlup edebildi.