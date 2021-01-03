Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Rus pilot 2021’de Haas takımıyla Formula 1’e yükselecek ve takım arkadaşı da 2020 F2 şampiyonu Mick Schumacher olacak.

Mazepin 2020 F2 şampiyonasını 5. sırada tamamladı ve bu sırada 2 galibiyet alırken 4 kez de podyumun 2. basamağındaki isim oldu, önceki sene F2 sezonu boyunca sadece 11 puan toplayan Mazepin için bu, büyük bir gelişmeydi.

Mazepin 2019 sonrasında yükselişinde emeği olan antrenörlerine teşekkür ederek F1’de de onlarla devam edeceğini açıkladı.

Match TV’ye konuşan Mazepin, “2019’da tamamen berbat bir sezon geçirdikten sonra ekibimin %90’ını değiştirmeye karar verdim.”

“2 antrenörüm vardı, şu anda bir tane var; alanında uzman bir fizyoterapist ve fiziksel antrenmanlarımdan sorumlu 1 tane antrenörle çalışıyorum.”

“Ve onlarla F1’e geçmeyi düşünüyorum, onlar motor sporlarında yükselmemi sağlayan kişiler oldular ve gelecek senelerde de başarılı olmam gerek.” dedi.

Mazepin Ferrari takımından biriyle de çalışıyor ve çalışmalarında Mazepin’in farklı durumlarda verdiği tepkileri ve stresi nasıl kontrol ettiğini görebilmek için yalan makinesi testlerinde görülen sensörlerden yararlanıyorlar.

“Ferrari takımıyla da çalışan bir İtalyan’la son 3 yıldır birlikte çalışıyorum. Yalan makinesi testlerinde kullanılan sensörlerin aynısıyla hazırlanıyoruz.”

“Yarışın başındaki yüksek stresli anlarla başa çıkmak veya yarışın sonunda sıranızı korurken yaşadığınız stresi azaltmak adına nefes alış verişinizi ve benzeri göstergeleri kontrol altına almanız gerekiyor ve bunun için bu yolla, vücudunuzdan birçok bilgi topluyorsunuz.” dedi.

Mazepin geçmişte Force India ve Mercedes takımlarının Formula 1 araçlarıyla testler yaptı ve Rus pilot, 2021’deki ilk Formula 1 sezonu için boynu üstünde çalıştığını belirtti ve 2016’da Force India’yla ilk testinde boyun ağrısı sebebiyle testi erkenden bitirmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Mazepin, “Boynuma odaklanıyorum. İlk Formula 1 testimden bahsettik – boynum ağrıdığı için onları yarıda bırakmak zorunda kalmıştım.”

“Uzun bir düzlükten sonra frenlere asıldığınızda aldığınız his... duvara çarpıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, çünkü araçlar frenlemede çok iyiler.” dedi.