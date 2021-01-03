Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

paylaşım
yorumlar
Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
Ekleyen:

Antrenmanlarının bir parçası olarak Haas sürücüsü Nikita Mazepin, stresini kontrol altına almak için yalan makinesi testlerinde kullanılan sensörlerden yararlanıyor.

Rus pilot 2021’de Haas takımıyla Formula 1’e yükselecek ve takım arkadaşı da 2020 F2 şampiyonu Mick Schumacher olacak.

Mazepin 2020 F2 şampiyonasını 5. sırada tamamladı ve bu sırada 2 galibiyet alırken 4 kez de podyumun 2. basamağındaki isim oldu, önceki sene F2 sezonu boyunca sadece 11 puan toplayan Mazepin için bu, büyük bir gelişmeydi.

Mazepin 2019 sonrasında yükselişinde emeği olan antrenörlerine teşekkür ederek F1’de de onlarla devam edeceğini açıkladı.

Match TV’ye konuşan Mazepin, “2019’da tamamen berbat bir sezon geçirdikten sonra ekibimin %90’ını değiştirmeye karar verdim.”

“2 antrenörüm vardı, şu anda bir tane var; alanında uzman bir fizyoterapist ve fiziksel antrenmanlarımdan sorumlu 1 tane antrenörle çalışıyorum.”

“Ve onlarla F1’e geçmeyi düşünüyorum, onlar motor sporlarında yükselmemi sağlayan kişiler oldular ve gelecek senelerde de başarılı olmam gerek.” dedi.

Mazepin Ferrari takımından biriyle de çalışıyor ve çalışmalarında Mazepin’in farklı durumlarda verdiği tepkileri ve stresi nasıl kontrol ettiğini görebilmek için yalan makinesi testlerinde görülen sensörlerden yararlanıyorlar.

“Ferrari takımıyla da çalışan bir İtalyan’la son 3 yıldır birlikte çalışıyorum. Yalan makinesi testlerinde kullanılan sensörlerin aynısıyla hazırlanıyoruz.”

“Yarışın başındaki yüksek stresli anlarla başa çıkmak veya yarışın sonunda sıranızı korurken yaşadığınız stresi azaltmak adına nefes alış verişinizi ve benzeri göstergeleri kontrol altına almanız gerekiyor ve bunun için bu yolla, vücudunuzdan birçok bilgi topluyorsunuz.” dedi.

Mazepin geçmişte Force India ve Mercedes takımlarının Formula 1 araçlarıyla testler yaptı ve Rus pilot, 2021’deki ilk Formula 1 sezonu için boynu üstünde çalıştığını belirtti ve 2016’da Force India’yla ilk testinde boyun ağrısı sebebiyle testi erkenden bitirmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Mazepin, “Boynuma odaklanıyorum. İlk Formula 1 testimden bahsettik – boynum ağrıdığı için onları yarıda bırakmak zorunda kalmıştım.”

“Uzun bir düzlükten sonra frenlere asıldığınızda aldığınız his... duvara çarpıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, çünkü araçlar frenlemede çok iyiler.” dedi.

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Önceki haber

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

S Sport Plus'ta büyük indirim!
GENEL GENEL / Son dakika

S Sport Plus'ta büyük indirim!

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"

Son Haberler

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
F1 Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
F1 Formula 1 / Özel Haber

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

3s
2
Formula 1

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

2s
3
Formula 1

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

28 dk
4
Formula 1

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

1s
5
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

6s

Son Haberler

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
F1

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
F1

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
F1

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
F1

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Yamamoto: "Umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz"
F1

Yamamoto: "Umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.