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Formula 1 / Son dakika

Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu

Ekleyen:
, Editör

Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, bu yıl büyük isimlerle yarışacağı için mutlu olduğunu söylüyor.

Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu

Formula 2'de geçirdiği iki yılın ardından Nikita Mazepin yeni sezonda Haas'la Formula 1'e adım atacak ve griddeki üç çaylaktan bir tanesi olacak.

Bu hafta sonu kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkacak olan Rus sürücü, yıllardır bu anı beklediği için sabırsızlandığını belirtti.

Mazepin, "Yıla sanal platformlarda çalışarak başladık ve sonra İngiltere'ye gelip herkesle görüşme şansım oldu. Takım içerisindeki inanılmaz motivasyondan etkilendim. Herkes önümüzde çok zor bir yıl olduğunu biliyor ancak her türlü çabayı gösteriyorlar."

"Birkaç gün içerisinde start finiş düzlüğündeki beş kırmızı ışık sönecek ve ilk yarışıma çıkacağım! Buna hâlâ inanmıyorum. Uzun bir süredir bu anı bekliyordum. Umarım her şey yolunda gider."

"Formula 1'deki en iyi sürücülerle yarışmak ve onlarla aynı gridi paylaşmak inanılmaz. Uzun süredir onların performansını seyrediyorum, çocukluğumdan beri başarılarını takip ediyorum. Ben gerçek bir Formula 1 fanıyım. Her pazar TV karşısına geçip yarışları seyrederdim. Onlarla yarışmak, daha fazlasını öğrenmek adına harika bir fırsat."

"Yine de önümüzde sıkı bir takvim var. Formula 1 tarihinin en büyük takvimi. Yıl boyunca konsantrasyonu korumanın çok zor olacağını biliyorum. Ancak en kısa sürede piste çıkmak ve sezona başlamak istiyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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