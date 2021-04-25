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Formula 1 / Son dakika

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor

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Nikita Mazepin, Formula 1’deki geleceğiyle ilgili ‘’panik yapmaya başlamayacağını’’ ancak Haas takım arkadaşı Mick Schumacher’ın avantajları olduğunu söyledi.

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor

Haas, geçtiğimiz sezonki sürücüleri Romain Grosjean ve Kevin Magnussen’le yollarını ayırmasının ardından iki aylak sürücüyle anlaşmıştı.

Sezonun ilk iki yarışında hem Schumacher hem de Mazepin puan almayı başaramadılar.

Imola yarışının ardından Schumacher, SF71H’yle turlamak için İtalya'da Ferrari’yle kalırken, Mazepin de simülatör sürüşü yapmak için Haas fabrikasına döndü.

Bunun, bir sonraki yarış için hazırlıklarında bir etkisi olacağını belirten Rus pilot, Schumacher’in Ferrari Sürücü Akademisi’nin bir parçası olduğunu ve kendisinin kullanamayacağı bazı şeylere erişimi olduğunu kabulleniyor.

Match TV’ye konuşan Mazepin, ‘’Portimao için hazırlıklarım çok kolay olmayacak. Haas’ın bir simülasyonu yok ve profesyonel sürücülerin evde kullandıkları simülasyonlardan kullanmak zorundayız.’’

‘’Mick, Ferrari’nin simülatörünü kullanabiliyor. Akademinin bir parçası olduğu için, benim sahip olmadığım avantajlara sahip.’’ dedi.

Mazepin, böyle olaylarının hayatı onun için biraz daha zorlaştırdığını ancak Formula 1’deki hayata alışmanın her zaman zor olmasını beklediğini de ekledi.

‘’Formula 1 benim için şaşırtıcı derecede yoğun. Tabii ki böyle olacağını hayal etmiştim ancak bu kadar çılgın bir sıralama geçirmeyi ben bile beklemiyordum.’’

‘’Herkes sizi izliyor ve yaptığınız her hatanın sonuçları var. Vizörümü indirdiğim zaman, sadece yarış hakkında düşünüyorum. Benim için öğrenmeye devam etmek çok önemli.’’

‘’En azından birkaç sene daha bu padokta olacağıma eminim. Panik olmaya başlamayacağım.’’

Rus pilotun milyarder babası Dmitry Mazepin’in sahibi olduğu Uralkali şirketinin, Haas’a milyonlar yatırması sayesinde Rus pilotun Haas’taki yakın geleceği garanti görünüyor.

Bu da, Rus pilotun 2022 gridinde olup olmayacağının "temelde" babasına bağlı olacağı anlamına geliyor.

Bazı Formula 1 taraftarları, geçtiğimiz yıl pist dışında sergilediği "kötü" davranışlardan dolayı Mazepin’in seride bulunmasını istemiyor ancak 22 yaşındaki sürücü, bir yere gidecek gibi durmuyor.

Mazepin, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Padoktan etkilenmeyeceğim. Burada, yıllarca kalmak istiyorum.’’

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Editör Betim Aker

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