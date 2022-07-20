Mazepin ralli ile yarışlara geri döndü

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Mazepin, TASS haber ajansına verdiği demeçte, “Formula 1 araçları ile karşılaştırıldığında, tek ortak şey direksiyon simidi ve dört tekerlek. Çok sıcaktı, çok zorluydu ve gerçek bir sınavdı. Kazanabildiğim için mutluyum.”

“Tekrarlamak istediğim harika bir deneyimdi. On günlük off-road deneyimim unutulmaz etki yarattı. Ralli sırasında takımla çok şey yaşadık. Çok yoğun geçti ve bir ay gibi geldi.”

“Bunun sadece benim başarım değil, her gece araçta muazzam bir iş çıkaran takım üyelerinin de zaferi olduğunu belirtmek önemli.”

“Ralli maratonunun ne olduğunu daha iyi anlıyorum ama motor sporlarının en üst düzey serisi Formula 1 kariyerimden vazgeçmiyorum.” dedi.

Mazepin kısa süre önce, yakın gelecekte Formula 1'e dönüş için ‘kendine güvendiğini’, ayrıca, şu anda Haas’tan Mart ayındaki ani ayrılışının ardından ödenmemiş ücretler için dava sürecinin devam ettiğini ve F1 izleyicileri tarafından kınanmasını da 'linç kültürüne kanıt gösterdiğini' söylemişti.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images