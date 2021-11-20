Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "Planımız sıralama turlarında son bölüme kalmak" Sonraki / Vettel: "Sıralama turlarında sağlam bir iş çıkarmamız gerekiyor"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Mazepin: "Diğer seanslarda ve yarışta çok dikkatli olmak gerekecek"

Ekleyen:

Haas pilotu Nikita Mazepin, bordürler yüzünden aldığı hasar nedeniyle eski şasiye geçmesinin ardından, diğer seanslarda ve yarışta çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Mazepin: "Diğer seanslarda ve yarışta çok dikkatli olmak gerekecek"

Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 2. antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan Haas, Mazepin'in şasisinin ilk seansta hasar gördüğünü ve bu yüzden 2. seansa katılamayacağını duyurmuştu.

Haas pilotu böylelikle, sıralama turları ve yarışın gerçekleştirileceği saatlerde yapılan tek antrenman seansını kaçırmış oldu.

Mazepin, "Aracımın altında bir şeyin çok yaklaştığını hissettim."

"Bu sinir bozucu çünkü, aslında pistin dışına çıkmadım ve o anda pist sınırlarının içindeydim. Bu yüzden bu kerblerin araçlar için pek de hoş olmadığını düşünüyorum. Ancak özellikle benim aracıma yanlış bir açıyla çarptı ve bundan sonraki seanslar ve yarış için çok dikkatli olmak gerekecek."

Haas pilotu şimdi eski şasisine dönecek ve Katar Grand Prix hafta sonunda bu şasi ile yarışacak.

Mazepin, takımın nasıl bir yaklaşım sergilemesini istediği sorusuna, "Sadece çok koruyucu olmalıyız ve bence yarın yapacağımız ilk seansa, beyaz çizgilerin içinde kalarak başlayacağız."

"Hızı düşünmeden, başlangıçta dikkatli olacağız. Çünkü öncelik bu ve daha sonra bu noktadan itibaren hızı artıracağız." cevabını verdi.

Nikita Mazepin, Haas F1

Nikita Mazepin, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Planımız sıralama turlarında son bölüme kalmak"
Önceki haber

Alonso: "Planımız sıralama turlarında son bölüme kalmak"
Sonraki haber

Vettel: "Sıralama turlarında sağlam bir iş çıkarmamız gerekiyor"

Vettel: "Sıralama turlarında sağlam bir iş çıkarmamız gerekiyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Norris: "Yarışta çok kötü olacağımızı düşünmüyorum" Katar GP
Formula 1

Norris: "Yarışta çok kötü olacağımızı düşünmüyorum"

Gasly: "Asıl hedefimiz Alpine" Katar GP
Formula 1

Gasly: "Asıl hedefimiz Alpine"

Ricciardo: "Üçüncülük mücadelesinde kalmak için iyi sonuçlara ihtiyacımız var" Katar GP
Formula 1

Ricciardo: "Üçüncülük mücadelesinde kalmak için iyi sonuçlara ihtiyacımız var"

Son Haberler

Vettel: "Sıralama turlarında sağlam bir iş çıkarmamız gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Sıralama turlarında sağlam bir iş çıkarmamız gerekiyor"

Mazepin: "Diğer seanslarda ve yarışta çok dikkatli olmak gerekecek"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Diğer seanslarda ve yarışta çok dikkatli olmak gerekecek"

Alonso: "Planımız sıralama turlarında son bölüme kalmak"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Planımız sıralama turlarında son bölüme kalmak"

Perez: "Denge henüz harika değil"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Denge henüz harika değil"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.