Mazepin: "Diğer seanslarda ve yarışta çok dikkatli olmak gerekecek"

Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 2. antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan Haas, Mazepin'in şasisinin ilk seansta hasar gördüğünü ve bu yüzden 2. seansa katılamayacağını duyurmuştu.

Haas pilotu böylelikle, sıralama turları ve yarışın gerçekleştirileceği saatlerde yapılan tek antrenman seansını kaçırmış oldu.

Mazepin, "Aracımın altında bir şeyin çok yaklaştığını hissettim."

"Bu sinir bozucu çünkü, aslında pistin dışına çıkmadım ve o anda pist sınırlarının içindeydim. Bu yüzden bu kerblerin araçlar için pek de hoş olmadığını düşünüyorum. Ancak özellikle benim aracıma yanlış bir açıyla çarptı ve bundan sonraki seanslar ve yarış için çok dikkatli olmak gerekecek."

Haas pilotu şimdi eski şasisine dönecek ve Katar Grand Prix hafta sonunda bu şasi ile yarışacak.

Mazepin, takımın nasıl bir yaklaşım sergilemesini istediği sorusuna, "Sadece çok koruyucu olmalıyız ve bence yarın yapacağımız ilk seansa, beyaz çizgilerin içinde kalarak başlayacağız."

"Hızı düşünmeden, başlangıçta dikkatli olacağız. Çünkü öncelik bu ve daha sonra bu noktadan itibaren hızı artıracağız." cevabını verdi.

Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images