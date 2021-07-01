Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

Mazepin, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'sinin ardından, aracının takım arkadaşına kıyasla birkaç kilogram kadar daha ağır olduğunu açıklamış ve bunun onu ''yakalanmayı bekleyen bir av" gibi hissettirdiğini söylemişti.

Mazepin, sezonun bu bölümüne kadar iki pilotun da bitirebildiği yarışlarda takımın arkadaşını sadece bir kere geçebildi. Rus pilot, sıralama turlarında da Schumacher'i bir kez arkasında bıraktı.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, bu hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesi, iki araç arasındaki ağırlık dağıtım farkından ötürü, ufak bir ağırlık farkı olduğunu açıkladı.

Mazepin, daha hafif olacak yeni şasiyi kullanabilmesi için 6-7 yarış kadar beklemesi gerektiğini belirtmişti. Steiner, bunun doğru olmadığını belirtti ve Mazepin'in yeni şasisini yaz arasının ardından kullanacağını açıklığa kavuşturdu.

Steiner, konu hakkında "Ağırlık hiçbir zaman iyi değildir ama fark, 10 ya da 20 kilo kadar da fazla değil. Yeni şasiyi bir ay kadar önce inşa ettik. Planımız, yeni şasiyi 6-7 yarış içinde kullanmak değil. Yeni şasinin yaz arasının ardından bizimle olmasını bekliyoruz."

"Yani bu ağırlık farkı onu yavaşlatıyor ama iki araç arasındaki ağırlık farkı çok değil. ifadelerini kullandı.

Mazepin ise Steiner'in pit duvarındaki düşüncelerinin, "muhtemelen kendisinin 71 tur boyunca aracı sürerken hissettiklerinden farklı" olduğunu belirtti ve daha ağır bir şasiyle yarışmasının büyük bir etkisinin olduğunu belirtti.

Mazepin, "Herkesin farklı düşünceleri olabilir ve bu düşünceler doğru olabilirler ama bu ağırlık farkının büyük bir etkisi olduğuna eminim."

"Bu fark, ağırlık dağıtımını etkilediğinden araç ayarlarını da etkiliyor. Yani, eğer teknik açıdan bakacak olursak, böyle birkaç faktör var."

"Ancak genel olarak bu fark, kabul edilemez derecede değil. Bu, sadece işimi biraz daha zorlaştırıyor."

"Fakat çaylak senemde bana bunları anlamamda yardımcı olan ve bununla daha iyi çalışmama yardımcı olan çok iyi bir takımım ve mühendislerim var." dedi.