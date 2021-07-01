Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi Sonraki / Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

Ekleyen:

Nikita Mazepin, takım arkadaşı Mick Schumacher'in aracına kıyasla daha ağır bir araç kullanmasının "oldukça büyük bir etkisinin" olduğunu belirtti.

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

Mazepin, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'sinin ardından, aracının takım arkadaşına kıyasla birkaç kilogram kadar daha ağır olduğunu açıklamış ve bunun onu ''yakalanmayı bekleyen bir av" gibi hissettirdiğini söylemişti. 

Mazepin, sezonun bu bölümüne kadar iki pilotun da bitirebildiği yarışlarda takımın arkadaşını sadece bir kere geçebildi. Rus pilot, sıralama turlarında da Schumacher'i bir kez arkasında bıraktı. 

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, bu hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesi, iki araç arasındaki ağırlık dağıtım farkından ötürü, ufak bir ağırlık farkı olduğunu açıkladı. 

Mazepin, daha hafif olacak yeni şasiyi kullanabilmesi için 6-7 yarış kadar beklemesi gerektiğini belirtmişti. Steiner, bunun doğru olmadığını belirtti ve Mazepin'in yeni şasisini yaz arasının ardından kullanacağını açıklığa kavuşturdu.

Steiner, konu hakkında "Ağırlık hiçbir zaman iyi değildir ama fark, 10 ya da 20 kilo kadar da fazla değil. Yeni şasiyi bir ay kadar önce inşa ettik. Planımız, yeni şasiyi 6-7 yarış içinde kullanmak değil. Yeni şasinin yaz arasının ardından bizimle olmasını bekliyoruz." 

"Yani bu ağırlık farkı onu yavaşlatıyor ama iki araç arasındaki ağırlık farkı çok değil. ifadelerini kullandı.

Mazepin ise Steiner'in pit duvarındaki düşüncelerinin, "muhtemelen kendisinin 71 tur boyunca  aracı sürerken hissettiklerinden farklı" olduğunu belirtti ve daha ağır bir şasiyle yarışmasının büyük bir etkisinin olduğunu belirtti. 

Mazepin, "Herkesin farklı düşünceleri olabilir ve bu düşünceler doğru olabilirler ama bu ağırlık farkının büyük bir etkisi olduğuna eminim."

"Bu fark, ağırlık dağıtımını etkilediğinden araç ayarlarını da etkiliyor. Yani, eğer teknik açıdan bakacak olursak, böyle birkaç faktör var."

"Ancak genel olarak bu fark, kabul edilemez derecede değil. Bu, sadece işimi biraz daha zorlaştırıyor."

"Fakat çaylak senemde bana bunları anlamamda yardımcı olan ve bununla daha iyi çalışmama yardımcı olan çok iyi bir takımım ve mühendislerim var." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Önceki haber

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Sonraki haber

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

2 s
2
Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

1 s
3
Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

27 dk
4
Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

7 s
5
Formula 1

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

1 s
Son Haberler
Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
F1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

27dk
Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor
F1

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

1 s
Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
F1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

1 s
Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
F1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

2 s
Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
F1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

2 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Allison, Bottas'ın takımdan gitmesi için bir neden bulamıyor
Formula 1

Allison, Bottas'ın takımdan gitmesi için bir neden bulamıyor

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor
Formula 1

Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor

Nikita Mazepin Daha fazlası
Nikita Mazepin
Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”
Formula 1

Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”

Schumacher: "Mazepin’le olan mücadelede belki de dişimi göstermem gerekiyor"
Formula 1

Schumacher: "Mazepin’le olan mücadelede belki de dişimi göstermem gerekiyor"

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez" Fransa GP
Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda! Steiermark GP
Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Steiner: "Haas'ın teknik departmanı, en az geçmişteki kadar iyi"
Formula 1

Steiner: "Haas'ın teknik departmanı, en az geçmişteki kadar iyi"

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı" Azerbaycan GP
Formula 1

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
Formula 1 Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

Son Haberler

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
Formula 1 Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.