Mazepin: "Çalışanlar için teşvik planı, 'gerçek endişeler' sonucu ortaya çıktı"

Gelecek yıl Formula 1 takviminde 23 yarış olacak, bu sebeple bazı üçlü yarışların yanı sıra arka arkaya yarışlarla oldukça yoğun bir yıl olması bekleniyor. Bu da F1 çalışanlarının başka iş fırsatları bakmasına yol açan bir durum.

Haas, geride kalan süreçte bazı önemli çalışanlarını kaybetti ve yenilerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya.

Gelecek yıl şampiyonanın en gerisinde olmamak için mümkün olduğunca iyi mühendislere ihtiyaçları olduğuna inanan Dmityry Mazepin, bir tür personel teşvik planı oluşturmak istiyor.

Rus kanalı Match TV’ye konuşan Mazepin, “Elimizdeki şey, mevcut kontrat. Ancak gelecek sene için, çalışanları takımda kalmaya teşvik etmek, daha fazla dahil olmak ve 23 yarış boyunca 23 farklı ülkeye gitmenin zorluğunu anlamak için, gönüllü olarak ek bir anlaşma sunuyoruz. Burada insan faktörü çok önemli ve bu yüzden takımla beraber, personelin motivasyonunu arttırmak istiyoruz. Sponsorlar olarak, takımın bir parçası olmak istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Babasının bunu neden yaptığı hakkında konuşan Nikita Mazepin, Haas personelinin ayrılması ve bunun takımı götüreceği yer konusunda bazı endişeleri olduğunu söyledi.

Mazepin, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Babama, insanların takımdan ayrılmasından, iyi insanların takıma veda etmesin konusunda gerçek endişelerim olduğunu söyledim."

“İnsanların kafalarında farklı düşünceler olduğunu biliyorum, ancak bazıları finansal konular nedeniyle endişeliydi ve buna kulak verdiği için çok şanslıyım."

“Şirketlerinde 45.000'in üzerinde çalışanı var ve onlara ihtiyaç duyduğu şeyi verme konusunda inanılmaz bir geçmişi var ve bu konuda profesyonel olan o, ben değilim."

"Kulağa ne kadar kötü bir şey gibi gelse de, bu fikri insanlara para savurmak için değil, insanları motive etmek ve onlara belirli şeyleri başarma ve bunun için ödüllendirilme fırsatı vermek adına tamamen gönüllü olarak ortaya attı."

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images